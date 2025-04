Vela, il Comitato della I-Zona FIV promuove la sostenibilità

Genova. Il Comitato di I Zona FIV annuncia il suo rafforzato impegno verso la sostenibilità ambientale e sociale nelle attività veliche. Grazie all’inserimento di Andrea Arasio come Referente per la Logistica e la Sostenibilità, il Comitato introduce per la prima volta in Consiglio una figura dedicata esclusivamente a queste tematiche strategiche, anche se senza diritto di voto, dimostrando una forte attenzione verso uno sviluppo sostenibile e responsabile.

Alessandro Pezzoli, Presidente della I Zona FIV, ha sottolineato l’importanza di organizzare eventi velici con un occhio di riguardo alla sostenibilità. “È fondamentale ottimizzare le attività attraverso la collaborazione tra i circoli, promuovendo un approccio che rispetti l’ambiente e sostenga il network territoriale”, ha dichiarato Pezzoli. L’adozione di pratiche sostenibili non solo riduce l’impatto ambientale, ma favorisce anche la coesione e il valore sociale tra le comunità veliche. Tra i principali progetti, emerge l’impegno per una formazione diffusa e ottimizzata.

Attraverso le attività della Formazione Istruttori e della Direzione Tecnica Zonale, il Comitato mira a sviluppare le tre aree di Ponente, Centro e Levante, riducendo gli spostamenti inutili e migliorando l’accessibilità per i partecipanti, ottimizzando così risorse ed energia.

Il Consiglio Zonale di Maggio sarà largamente dedicato alle strategie di sostenibilità ambientale e sociale che il Comitato intende mettere in atto a partire da giugno 2025. Tra le iniziative in programma, si prevede un’ampia diffusione di queste misure a tutti i circoli della I Zona per incoraggiare un’adozione di pratiche virtuose.

“Invitiamo tutti a rimanere in contatto per scoprire come saranno messe in pratica queste strategie nel secondo semestre 2025”, ha aggiunto Pezzoli. Con questa svolta sostenibile, la I Zona FIV si pone come esempio a livello nazionale per le altre organizzazioni sportive, dimostrando come sia possibile combinare innovazione, rispetto per l’ambiente e crescita sociale all’interno di un settore competitivo come quello velico. Il Comitato di I Zona FIV rappresenta uno snodo fondamentale per la promozione della vela in Liguria. Con un focus sull’eccellenza formativa, l’innovazione gestionale e la sostenibilità, il Comitato collabora attivamente con i Circoli Velici locali per promuovere il valore dello sport e il rispetto per l’ambiente.