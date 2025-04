Vela, concluso il 34° Campionato Intercircoli: i vincitori

Genova. Domenica scorsa si è conclusa, con una grande festa presso la Lega Navale di Sestri Ponente, il XXXIV Campionato Intercircoli. I capricci del meteo hanno reso impossibili alcune prove, ma ala fine l’evento è stato portato a termine con soddisfazione di tutti.

La classifica finale vede prevalere Imxtinente nella Regata Crociera davanti a Padawan e J Lab, Dea Gitana nel Gran Crociera davanti a Miran ed Express, Be Quiet nel J24 davanti a Fi..nalmente e Crostino, Crazy 4 You nel Mini 650 davanti a Tropic Banana e Jamina, Indiana 2 nella Metrica A davanti a Tittimea e Manny, My Dream nella Metrica B davanti a Meridiana 1 e Panta Rei, Maniman nella Metrica C davanti a Zerodieci e Sabik.

Il Comitato Organizzatore del Comitato Intercircoli è composto da 12 Circoli: Associazione Nautica Sportiva Dilettantistica, Associazione Sportiva Dilettantistica Pesca e Vela il Pontile, Assoc. Sportiva Dilet. Pesca e Nautica “Dipendenti ENEL”, L.N.I. Genova Sestri Ponente, Polisportiva Circolo Autorità Portuale e Soc. Ass., ASPER – Associazione Sportiva Pesca e Ricerca, Circolo Nautico Marina Genova Aeroporto, Circolo Nautico “Il Mandraccio”, Circolo Nautico “L. RUM”, A.S.D. LNI Genova Centro, Circolo Nautico ILVA A.S.D., A.S.D. Club Vela Pegli.

L’evento ha registrato un grande successo grazie anche al contributo dei main sponsor Assonautica, Cantieri Mostes, Gruppo GE, Carrozzeria Sestricar, unitamente agli sponsor Maurizio Buffa Yacht Care & Woodworking, Fabio Amato – manutenzione e riparazione barche, Maritime Supply vendita accessori e ricambi nautici. Un particolare ringraziamento da parte del COL anche a Eros Zanini per gli splendidi scatti e a Sara e Alfonso Cambi per i video suggestivi di Focus Vision Team.

Per la regata finale di sabato scorso, il Comitato di Regata, sotto la regia di Maurizio Buscemi, ha saputo prevedere l’arrivo di una leggera brezza da Sud Est, ha issato il segnale di partenza differita per dare poi il via al momento giusto. In mare c’erano oltre 50 imbarcazioni, tra cui Tatanka, un vecchio Ranger 29 di “Tatanka sailing team”, modificato per permettere la navigazione ad atleti con disabilità.

Partita da Punta Vagno, la flotta si è diretta verso la boa al vento, posizionata davanti a Bogliasco. Una opportuna riduzione del percorso sulla boa di Nervi ha reso possibile far terminare la prova al maggior numero possibile di partecipanti. Gli insidiosi salti di vento hanno fatto emergere le doti dei velisti più abili, che hanno evitato i buchi di bonaccia e tenuto le vele gonfie per tutto il percorso.

In merito ai trofei challenge, la Lega Navale Italiana di Genova Sestri ha fatto l’en plein, con la Coppa Assonautica (Circolo con miglior punteggio delle Classi ORC prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti nelle varie classi), Coppa ILVA (Circolo con miglior punteggio prendendo in considerazione i tre migliori piazzamenti delle classi Gran Crociera), la Coppa Intercircoli (miglior piazzamento in classe Metrica e Coppa Intercircoli (Circolo con miglior punteggio prendendo in considerazione i 3 miglior piazzamenti della Classe Metrica NO SPI).

Il trofeo Capitan Lento, intitolato ad Alessio Roccatagliata (giovane velista di mini 6.50), è stato assegnato a Francesco Farci.