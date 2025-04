Uomo si getta nel Bisagno dal ponte di Sant’Agata: salvato

Genova. Intervento dei vigili del fuoco e del 118 nella tarda mattinata del 29 aprile all’altezza del ponte di Sant’Agata per un uomo che si è gettato nel greto del torrente Bisagno.

Sul posto è intervenuti l’ambulanza, con gli operatori che sono scesi nel greto del fiume per prestare i primi soccorsi al ferito, un 63enne, rimasto incastrato nei rovi e nella vegetazione. Presenti anche i vigili del fuoco, che hanno aiutato i soccorritori a caricare l’uomo sulla barella per riportarlo sulla strada.

L’uomo è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Martino. Stando alle prime ricostruzioni si è trattato come detto di un gesto volontario: il 63enne è residente in una struttura in cui è assistito per problemi psichiatrici.