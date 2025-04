“Una Carovana per la Cittadinanza”: sabato 5 aprile tappa a Genova in vista dei referendum dell’8 e 9 giugno

Genova. In vista dei prossimi referendum dell’8 e 9 giugno, la “Carovana per la Cittadinanza”, partita da Mantova lo scorso 21 marzo, sabato 5 arriva a Genova per un’importante iniziativa di sensibilizzazione sui temi della partecipazione democratica e della cittadinanza attiva. L’evento, organizzato da Arci, Cgil, CoNNGI, Dalla parte Giusta della Storia, Idem Network, Italiani senza Cittadinanza, Nuovi profili, Amici della Tanzania, COCIMA e che sta toccando diverse città italiane, si propone di coinvolgere i cittadini nell’informazione riguardo alle questioni legate ai referendum.

Sabato 5 aprile la carovana farà tappa in Largo Petrarca a Genova (altezza Sala Trasparenza Regione Liguria) dove, a partire dalle ore 11, si terrà un punto stampa per illustrare i contenuti dei quesiti referendari legati alla cittadinanza e al lavoro. Per gli organizzatori votare 5 sì ai referendum è un atto rivoluzionario, l’inizio di un cambiamento che si può attivare direttamente senza alcuna delega e che migliorerà la vita di milioni di persone.