“Un assessorato alla pace e al disarmo”, la proposta-appello ai candidati sindaco di associazioni e attivisti

Genova “La storia di Genova in questi ultimi 50 anni si è spesso caratterizzata con iniziative e proposte per costruire la Pace, a partire dagli anni 70 che hanno visto il nostro Comune e molte associazioni pronte ad accogliere e valorizzare gli obiettori di coscienza come cittadini non armati al servizio della comunità e fino agli anni successivi dove l’attivismo genovese è sempre stato presente e in molti casi promotore di iniziative che preparavano e proponevano la Pace in alternativa all’uso, alla produzione e alla vendita di armi. Per questo noi oggi, associazioni e abitanti di Genova, chiediamo l’istituzione dell’Assessorato alla Pace, Disarmo, Nonviolenza e Cooperazione Internazionale”