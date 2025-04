Turismo, Piciocchi: “Febbraio da record, Genova cresce a doppia cifra”

Genova. “Febbraio si chiude con un segnale fortissimo per il turismo genovese, i dati ufficiali confermano un incremento delle presenze totali pari al +10,71% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, un risultato che premia la capacità della città di attrarre e accogliere, consolidando il trend positivo di questi ultimi anni”. Così Pietro Piciocchi, vicesindaco reggente e candidato del centrodestra alle Comunali, commentando gli ultimi dati relativi all’andamento del turismo sul territorio comunale.

A trainare questa crescita sono sia i turisti italiani, con 7.425 presenze in più, sia quelli stranieri, in aumento di 5.780 unità.

“Un segnale chiaro – afferma Piciocchi – Genova piace, convince e conquista. E non è un caso. Questa è la conferma che investire sulla qualità dell’offerta culturale, sull’accessibilità e sulla promozione internazionale porta risultati concreti”.

“Questi dati dimostrano che Genova sta crescendo nella giusta direzione. Il turismo non è solo una voce nelle statistiche: è lavoro, è economia, è futuro. Continueremo a investire su una città viva, accogliente e capace di attrarre tutto l’anno. Oggi più che mai, serve serietà e visione per continuare a costruire una città attrattiva tutto l’anno, non solo in estate”, conclude Pietro Piciocchi.