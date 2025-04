Turismo, le visite guidate “Conosci Genova?” confermate anche a maggio

Genova. Dopo le edizioni speciali per Pasqua e 25 Aprile, Federagit Confesercenti annuncia altri due appuntamenti straordinari con i tour guidati “Conosci Genova?” per giovedì 1 e venerdì 2 maggio, oltre a confermare l’appuntamento settimanale ogni sabato, a cominciare dunque dal 3 maggio. Confermato il luogo di ritrovo presso l’ufficio informazioni turistiche del Porto Antico, da questo mese l’orario di inizio delle visite slitta dalle 14:30 alle 16.

Si tratta di visite guidate in lingua italiana che, in circa due ore di percorso a piedi, toccano tutti i luoghi di maggior interesse del centro storico e della città moderna. Il costo è di 15 euro per gli adulti, gratis per i bambini fino a 12 anni; il tour è prenotabile fino alle ore 12 del giorno stesso tramite messaggio WhatsApp o sms ai numeri 3498091682 e 3478551556 o scrivendo alla e-mail federagit@confesercenti-ge.it.

Su richiesta, le guide Federagit sono disponibili a organizzare percorsi anche in lingua inglese o francese. Maggiori informazioni nella pagina dedicata sul sito di Visitgenoa.