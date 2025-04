Trenino di Casella, nebbia fitta sul ritorno del servizio. Scajola: “Non sappiamo quando ripartirà”

Genova. Brutte notizie per i pendolari e per gli escursionisti che in questa appena avviata stagione primaverile (e forse anche in quella estiva) avrebbero voluto utilizzare il “trenino di Casella”, la ferrovia storica che collega Manin a Genova all’entroterra.

Il servizio è fermo dal 2024. Al tempo Amt, che gestisce la linea, aveva annunciato un intervento da tre settimane. Le tre settimane, senza che mai venissero veicolate comunicazioni ufficiali al pubblico, sono diventate sette mesi.

Nel corso di alcuni incontri con i sindaci del territorio e con le istituzioni, l’azienda di trasporto pubblico ha fatto sapere che i lavori si sono rivelati più impegnativi del previsto. Inoltre, sulla linea, durante il periodo invernale si sono verificate due frane.

Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Armando Sanna, ex sindaco di Sant’Olcese (uno dei comuni serviti dal trenino) aveva sollevato la questione all’inizio di marzo e oggi è arrivata la sua interrogazione in via Fieschi.

La risposta dell’assessore ai Trasporti Marco Scajola è stata “sincera”, ma tutt’altro che positiva: “Non ci sono tempi certi per la riapertura del trenino Genova-Casella – ha ammesso – a oggi non posso dare una data di riapertura, sarei scorretto e lancerei una data per fare propaganda e poi trovare un motivo per posticiparla”, riporta l’agenzia Dire.

L’assessore assicura, però, che “verrà convocato un tavolo tecnico entro Pasqua, in cui abbiamo chiesto ad Amt un cronoprogramma preciso, perché voglio tenere informati i sindaci”.

D’altronde, aggiunge, “anche noi vorremmo arrivare alla conclusione di questo lavoro che comporta circa 70 milioni di investimenti, tra fondi regionali e nazionali, oltre all’impegno annuo della Regione di due milioni per il servizio”.

Scajola aggiunge: “Purtroppo è un progetto particolarmente delicato, i lavori stanno procedendo con grande determinazione, ma hanno subito ritardi imprevisti, c’è la massima attenzione e volontà di chiudere questo capitolo”. Infine, sempre in vista del prossimo tavolo tecnico, l’assessore si dice pronto a raccogliere “le richieste del territorio per il miglioramento del servizio sostitutivo via gomma“.

Sanna apprezzato la trasparenza dell’assessore, ma ribatte: “Siamo fermi al punto di inizio – rimarca – mancano tempi certi per la conclusione e bisogna informare quotidianamente sindaci, abitanti e operatori del territorio, come le aziende agricole che hanno aperto lungo la tratta”.

Il consigliere rivendica che “il tavolo tecnico viene convocato solo ora perché ho presentato un’interrogazione e i sindaci hanno scritto una lettera”, e sottolinea la necessità di migliorare il servizio sostitutivo su gomma “non all’altezza di una ferrovia con cent’anni di storia“.