Treni, nuovo sciopero martedì 6 maggio: scontro sulla sicurezza dopo il tavolo in Regione

Genova. Il sindacato Cgil ha indetto otto ore di sciopero, martedì 6 maggio, dalle 9 alle 17, per il personale dei treni di tutta la Liguria dopo l’esito negativo del tavolo sul tema della sicurezza dei trasporti ferroviari che avrebbe dovuto vedere seduti, oltre a sindacati e Regione Liguria anche le stesse ferrovie. Che, però, non si sono presentate (anche se avevano preannunciato qualche giorno prima dell’impossibilità a partecipare).

La riunione si è conclusa con un nulla di fatto e con la Cgil che ha abbandonato la fine dell’incontro anzitempo. Lo stesso assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Marco Scajola, si è detto “indignato” per il comportamento di Fs ma ha stigmatizzato anche la decisione della Cgil di lasciare il tavolo.

La Regione, in tema di sicurezza, ha fatto richiesta formale alle prefetture perché sia favorito un rafforzamento di polizia e carabinieri su treni e banchine. Inoltre porterà la questione anche in conferenza delle Regioni.

Una risposta insufficiente secondo la Cgil che, in una nota, spiega: “E’ a tutela della sicurezza e della dignità dei lavoratori che abbiamo scelto di confermare lo sciopero regionale del personale ferroviario il 6 maggio”.

Il sindacato critica anche la decisione di Trenitalia di assumere sette giovani, come supporto ai viaggiatori in vista dei disagi provocati dalla chiusura parziale della linea Genova Milano, con contratti di somministrazione. Per la Cgil sette persone sono poche. “Ci troviamo di fronte ad una vera emergenza che andrebbe affrontata velocemente e con risposte adeguate”.