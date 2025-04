Treni, nei prossimi weekend sospensioni sulla linea Genova Brignole – Acqui Terme

Genova. Modifiche alla circolazione dei treni del servizio Regionale per i lavori infrastrutturali programmati nel nodo di Genova nei prossimi due fine settimana 5, 6, 12 e 13 aprile. Lo comunicano Trenitalia ed Rfi.

DETTAGLI DELLE MODIFICHE CHE POTRANNO AVVENIRE ANCHE PRIMA O DOPO L’ORARIO DI AVVIO DEI CANTIERI

Dalle ore 14:00 di sabato (5 e 12 aprile) alle ore 21:00 di domenica (6 e 13 aprile) la circolazione sulla linea Acqui Terme – Genova Brignole sarà sospesa tra Genova Brignole e Campo Ligure Masone dove sarà attivo un servizio bus che non effettuerà fermata a Genova Borzoli, Genova Costa di Sestri Ponente, Genova Granara, Genova Acquasanta e Mele.

L’orario dei bus potrà variare in funzione delle condizioni del traffico stradale, con possibile aumento dei tempi di percorrenza, si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio. Sui bus non è ammesso il trasporto bici e non sono ammessi animali di grossa taglia eccetto i cani da assistenza.

I treni del Regionale della relazione Genova-Arquata Scrivia/Novi Ligure non effettueranno fermata nelle località di Genova Sampierdarena e Genova Rivarolo.

Alcuni treni Regionali di Trenitalia dalla relazione Milano – Genova modificano l’orario anche con anticipi; i “Treni del Mare” di Trenitalia e Trenord delle relazioni Saronno – Taggia Arma e Bergamo/Gallarate – Ventimiglia modificano l’orario anche con anticipi e effettuano fermata straordinaria nella stazione di Genova Piazza Principe; il “Treno del Mare” di Trenitalia e Trenord della relazione Como S. Giovanni – La Spezia modifica e anticipa l’orario.