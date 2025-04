Treni e sicurezza, al tavolo con Regione e sindacati Fs non si presenta. Scajola: “Grave mancanza di rispetto”

Genova. Regione Liguria, rispondendo alla richiesta delle organizzazioni sindacali, ha convocato oggi un tavolo di confronto sul tema della sicurezza a bordo dei treni e nelle stazioni. Il gruppo Ferrovie dello Stato ha preferito non partecipare, comunicando l’assenza con una nota.

“Ritengo grave l’assenza di FS a questo incontro – dichiara l’assessore ai trasporti Marco Scajola – una mancanza di rispetto nei confronti dei lavoratori e dei sindacati. Chiederò spiegazioni formali al prossimo incontro con i vertici del gruppo e ribadirò la necessità di un impegno concreto da parte delle società ferroviarie per adottare tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza sia dell’utenza sia dei dipendenti. Mi farò promotore, coinvolgendo le prefetture e la Conferenza delle Regioni, di u’azione per ottenere dal Governo un rafforzamento della presenza delle forze dell’ordine a bordo dei treni e nelle principali stazioni ferroviarie. La sicurezza deve essere al centro: chi lavora e chi viaggia deve poterlo fare sapendo di essere tutelato. È necessario un potenziamento stabile delle forze di polizia sui treni e nelle stazioni strategiche. Inoltre chiederò un impegno concreto a Trenitalia di aumento di personale a bordo dei treni per creare le migliori condizioni di lavoro e di sicurezza per i dipendenti che non possono e non devono più sopportare situazioni di rischio e disagio. Su questo aspetto saremo inflessibili nel chiedere azioni rapide ed efficaci”.

“Ringrazio – ha concluso – i sindacati per la collaborazione costruttiva e la sensibilità dimostrata nell’incontro di oggi per collaborare a soluzioni concrete nell’interesse di chi viaggia e di chi lavora sui treni”.