Assalto alle Cinque Terre e treni strapieni, il Pd attacca: “Biglietti aumentati solo per spremere i turisti”

Genova. “Scene di ordinaria confusione sui binari delle Cinque terre. Oggi si smaschera a cosa è servito l’aumento dei biglietti ferroviari per le Cinque Terre voluto da Toti e Bucci”.

A parlare è Davide Natale, segretario PD Liguria e consigliere regionale PD, che ha commentato la folla di persone che sabato si è radunata sulle banchine delle stazioni ferroviarie delle Cinque Terre. Situazione prevedibile, complice il lungo ponte di Pasqua, ma per Natale la decisione di aumentare i prezzi dei biglietti per ‘calmierare’ i flussi “è servito solo per fare cassa e spremere i turisti che, alla fine, non potranno fare acquisti nelle attività delle Cinque Terre. Un regalo a Trenitalia e RFI”.

Va ricordato che oggi il costo del Cinque Terre Express varia a seconda del periodo e del tipo di biglietto. Una corsa singola costa da 5 a 10 euro per gli adulti e da 2,50 a 5 euro per i bambini (4-11 anni). Esiste anche la Cinque Terre Treno MS Card, che offre un accesso illimitato ai treni per una giornata e costa da 19,50 a 49 euro a seconda del tipo di card e del periodo.

“Dove finiscono tutte quelle risorse? Lo devono dire. Basta nascondersi dietro alla secretazione del contratto di servizio. Dove sono i servizi promessi da Regione e Trenitalia e RFI? – prosegue Natale – Le Cinque Terre rischiano di avere in giro per il mondo una cattiva pubblicità per la carenza strutturale dei servizi ferroviari. E non dicano che sono aumentati i treni e fatto i lavori in alcune stazioni, perché i numeri che sono dietro alle Cinque Terre fanno impallidire e permetterebbero ben altro tipo di investimenti per il territorio”.

“Servono servizi nelle stazioni e sui treni, serve che si rispettino i numeri dei passeggeri previsti per i diversi convogli e soprattutto serve assicurare la sicurezza nelle stazioni”, conclude il segretario regionale del Pd.