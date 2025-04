Trasporto pubblico, Piciocchi: “Prolungheremo la metropolitana fino a San Martino e Fiumara”

Genova. “Tra lavori già avviati e progetti in corso, per la metropolitana apriremo le nuove fermate e stazioni della metropolitana di Genova a San Fruttuoso, Canepari, Pallavicini e Corvetto per poi proseguire con le fermate a San Martino e alla Fiumara”

Questo è l’obiettivo che il sindaco facente funzioni e candidato primo cittadino per il centrodestra Pietro Piciocchi ha indicato oggi all’interno di una comunicato stampa dove vengono ripresi gli impegni per il trasporto pubblico. “Occorre muoversi in diverse direzioni senza cadere nella trappola di chi, criticando per partito preso, cancella le prospettive e le sostituisce con l’incertezza del ‘no’ a prescindere”.

“Ciò che è stato fatto in questi anni in tema di mobilità è sotto gli occhi di tutti i genovesi – continua Piciocchi – Abbiamo reso gratis i mezzi di trasporto per gli over 70, gli under 14 e le matricole universitarie, abbiamo creato 450 nuovi parcheggi di interscambio e costruito 75 chilometri di piste ciclabili – sottolinea Piciocchi -. Abbiamo investito 270 milioni per estendere la metropolitana, fatto 667 nuove assunzioni in Amt e stiamo portando avanti l’ambizioso progetto dello skymetro, che rivoluzionerà in meglio la vita degli abitanti della Val Bisagno, una vera infrastruttura sociale”.

A questo si aggiunge il rinnovo del parco automezzi: “Acquisteremo 14 nuovi treni per la metropolitana e rinnoveremo il parco automezzi dei bus con il 100% di bus elettrici”. E poi il trasporto ferroviario: “Tra pochi mesi vedremo il risultato del quadruplicamento dei binari sulla tratta ferroviaria tra Voltri e Sampierdarena e il sestuplicamento di quelli di Principe-Brignole, con i lavori che termineranno a novembre e attivazione prevista entro la metà del 2026. Inoltre potenzieremo i treni urbani con fermate intermedie lungo la linea costiera da Brignole a Voltri e creeremo nuovi parcheggi di interscambio gratuiti”.