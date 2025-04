Tragedia in via Cavallotti, cane travolto e ucciso da una moto: era scappato di casa

Genova. Tragedia nel primo pomeriggio di oggi in via Cavallotti, in zona Boccadasse: un cane è stato investito da uno scooter e ha perso la vita nell’impatto.

È successo poco prima delle 14.30. Sul posto, oltre alla polizia locale, è stata inviata un’ambulanza della Croce Bianca Genovese.

Fin da subito la situazione è apparsa disperata. Come si è appreso in seguito, l’animale, un levriero bianco, era scappato di casa nelle ore precedenti. Sul luogo dell’incidente è arrivata anche la Croce Gialla veterinaria, ma non c’è stato nulla da fare.

Sul posto si è precipitata la proprietaria che ha potuto solo constatare il triste epilogo della fuga. La donna, sotto choc per l’accaduto, è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale San Martino in codice verde.