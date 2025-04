Tra un mese il Galà delle Stelle: al Porto Antico la notte degli oscar dello sport ligure

Ancora 10 giorni di votazioni e sfide per eleggere le “Stelle nello Sport” in Liguria, ma intanto il conto alla rovescia per il Galà delle Stelle è già iniziato. Un mese esatto separa lo sport ligure dalla Notte degli Oscar che festeggia la 26° edizione nell’anno in cui la Liguria è Regione Europea dello Sport.

Giovedì 15 maggio (ore 20,30) il mondo sportivo ligure si ritroverà ai Magazzini del Cotone (Porto Antico di Genova) per celebrare atleti e società che hanno firmato risultati e imprese da ricordare nella stagione sportiva. Sul palco, come per tradizione, saliranno grandi campioni e giovani talenti. Tanti gli ospiti d’onore e, come sempre, non mancheranno esibizioni spettacolari e sorrisi. Un mix vincente dedicato, fin dalla prima edizione, a sostenere la Gigi Ghirotti. I volontari del Prof. Henriquet raccoglieranno offerte e doneranno agli ospiti un dolce cadeau Panarello.

Dalle Olimpiadi di Parigi 2024 a Liguria 2025, sono tante le storie da raccontare, i successi dei liguri da celebrare. Si vota fino al 25 aprile sul sito www.stellenellosport.com e ogni venerdì attraverso il coupon pubblicato sul Secolo XIX. Ecco la situazione nelle diverse categorie di vocazione.

Trofeo Ecoeridania – Rossoblucerchiato dell’Anno

Il bomber del Genoa, Andrea Pinamonti, mantiene la prima posizione davanti all’attaccante della Samp, Massimo Coda insegue. Terza piazza per il rossoblù Mattia Bani, seguito dai blucerchiati Niang e Cragno.

Trofeo BPER – Big Maschile

Oltre 1000 voti per Filippo Armaleo, spadista di Pompilio SSD e Fiamme Azzurre, che resiste in vetta ma con il pallavolista Enrico Zappavigna (Cus Genova) subito a ridosso. Terza piazza per Lorenzo Mark Finn, campione del mondo junior di ciclismo, seguito da Davide Benzi (campione italiano di Beach Volley), Luca Damonte (pallanuotista della RN Savona), Andrea Puppo (Tennistavolo Verzuolo) e Davide Borsi (Hockey Sarzana).

Trofeo Villa Montallegro – Big Femminile

Sorpasso di Ilaria Accame su Francesca Zunino in vetta alla classifica. L’atleta azzurra (impegnata nei 400 metri a Parigi 2024) balza in vetta davanti alla sincronetta della Rn Savona. Terza l’arciera Chiara Rebagliati (Arcieri Torre Vecchia), seguita da Cristiana Ferrando (Park Tennis Genova), Ilaria Lo Iacono (Savate) e Sara Chiaratti (Atletica Libertas Livorno).

Trofeo Cambiaso Risso – Junior Maschile

Allungo di Filippo Repetto (CUS Genova Rugby) in vetta alla graduatoria. Inseguono il ciclista Stefano Piras (Polisportiva Quiliano Bike), Riccardo Piccini (Hockey Genova), Ludovico Trincheri, triathleta della Maurina Olio Carli, Daniele Gardella (Pro Recco Pallanuoto) e il pallavolista Samuele Ajmar (Colombo Genova).

Trofeo PSA – Junior Femminile

Rachele Paris, stella del Marassi Judo, scollina quota 1000 voti e mantiene la leadership davanti a Rachele Bianchi, atleta in forza al Pattino Club La Spezia, e Anna Balbis, nuotatrice della RN Imperia. Ancoa in lotta per il podio Gea Zaquini (Sport Invernali, Valbormida), Rita Bruni (Arrampicata, Synergika e Lara Vargiu (Hockey, Genova 1980).

Trofeo Fondazione Carige – Green

Grande sfida in vetta tra Lorenzo Fazio, giovane pallavolista della Colombo, e Caterina Gransasso, atleta di Semplicemente Danza. Una manciata di voti li separa. Balza in terza posizione Edoardo Bastini (Club Nautico San Bart). A caccia del podio Olivia Baroffio (Rapallo Scherma), Carola Pedemonte (Horse Club Rapallo) e Viola Severi (Park Tennis Genova).

Trofeo Novelli 1934 – Società dell’Anno

Tante società si contendono prestigio e bonus in materiali sportivi e trasferte. Il Rapallo Nuoto si avvicina a quota 1000 e mantiene la vetta ma il duello con l’Auxilium Genova, fresco di promozione nella Serie A2 di ginnastica ritmica, è davvero serrato. Terza posizione per il Riviera dei Fiori (Ginnastica) che deve difendersi dal ritorno di Cus Genova Rugby, Gs Aragno Nuoto, Seagulls Pallacanestro Genova, Albisole Cubs Baseball e Colombo Volley.