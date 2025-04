Toponomastica, a Pra’ intitolati quattro nuovi larghi ai luoghi storici della memoria del quartiere

Genova. Quattro nuove denominazioni per altrettanti larghi di Pra’ a ricordo di luoghi della storia della delegazione del ponente genovese: Largo San Pietro, Largo Mucchio “O Muggio”, Largo Pontile e Largo Scoglio dell’Oca.

La cerimonia di intitolazione si è svolta questa mattina alla presenza dell’assessore ai Servizi civici del Comune di Genova Marta Brusoni e del presidente del Municipio VII Ponente Guido Barbazza. Vi hanno anche partecipato alunni dell’Istituto Comprensivo Pra’, la Banda Musicale di Pra’ Carlo Colombi, gli Armigeri Praesi e rappresentanti della FondAzione PRimA’vera.

«In qualità di assessore alla toponomastica desidero esprimere la mia soddisfazione per l’intitolazione di quattro nuovi larghi, veri e propri punti di riferimento della storia del delegazione di Pra’. La toponomastica ha il grande valore di preservare e trasmettere la memoria storica e culturale di una comunità, ed è per questo motivo che abbiamo scelto con cura nomi che parlano del nostro passato, delle nostre tradizioni, della nostra fede e, più in generale, della nostra identità. – ha affermato Marta Brusoni, assessore comunale ai Servizi Civici -. È quindi con grande piacere e senso di responsabilità che queste nuove denominazioni entrano a far parte della nostra città, rafforzando il legame con il territorio e garantendo che le profonde e preziose radici culturali, identitarie e sociali di Pra’ continuino a vivere e ad ispirare le future generazioni».

«È con piacere ed orgoglio che abbiamo intitolato a quattro siti del litorale di Pra’, scomparsi con la costruzione del porto, altrettante aree di circolazione della nostra delegazione – ha commentato Guido Barbazza, presidente del Municipio VII Ponente -. Queste denominazioni sono molto care ai nostri concittadini perché ribadiscono il valore, non solo affettivo, di luoghi della nostra storica tradizione marinara che d’ora in poi saranno quindi riconoscibili anche da tutti i genovesi e non solo».

Nel dettaglio, le intitolazioni riguardano: