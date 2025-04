Teatro dialettale, al Sipario Strappato si ride sabato sera con “Il Casanova di Camogli”

Arenzano. Sabato 26 aprile alle 21 torna il teatro dialettale al Sipario Strappato di Arenzano (in via Marconi 165) con Il Casanova di Camogli con gli attori della compagnia teatrale Don Bosco.

La storia raccontata è quella di Lorenzo Schiaffino, fabbricante di salumi, che ha intenzione di dare sua figlia Enrica in sposa al suo già attempato socio Bacci Maggiolo. Sua moglie Luisa Antola, donna con qualche mania di grandezza, è sempre alle prese con la figlia da sposare e con il marito, incallito e impenitente donnaiolo nonostante l’età e qualche acciacco di troppo. Per attuare il suo piano, Lorenzo deve vincere la resistenza della moglie e soprattutto della figlia. Dunque decide di trasformare il suo socio Bacci, uomo rozzo e commerciale, in un novello Casanova, per l’appunto il Casanova di Camogli.

Ma il progetto di Schiaffino incontra difficoltà ad ogni piè sospinto: la figlia Enrica ritorna da Firenze, dove si trova per gli studi universitari, con un giovane nobile innamorato di lei. Un’attrice cinematografica, Mia Vallì, che Schiaffino vuole far passare come una conquista di Bacci, si trova a Camogli con il suo gelosissimo fidanzato, il commendator Parodi, per girare un nuovo film. Inoltre, un imbranato e stralunato tassista, continua a trovare sulla sua vettura oggetti compromettenti per tutti e a consegnarli sempre alla persona sbagliata. La matassa, sempre più ingarbugliata, si dipana in un finale a sorpresa, come accade sempre nelle migliori commedie.

Risate assicurate per tutti. L’ingresso costa 15 euro intero e 12 ridotto. Sono disponibili abbonamenti.