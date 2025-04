Teatro Carlo Felice, sciopero dei lavoratori in occasione della prima di domenica sera

Genova. Come preannunciato nei giorni scorsi, in occasione della prima del Teatro Carlo Felice di domenica prossima, Slc Cgil e Snater hanno proclamato sciopero del personale.

“Nonostante la disponibilità al confronto da parte dei sindacati, né la Sovrintendenza né il Comune di Genova hanno ritenuto di dar seguito alle istanze oggetto della mobilitazione”, scrivono i sindacati.

L’assemblea del personale riunitasi oggi ha quindi dato il mandato a Slc e Snater di procedere con la proclamazione di sciopero.

“Le nostre rivendicazioni sono di natura economica, in quanto gli stipendi dei dipendenti della Fondazione sono tra i più bassi d’Italia, ma anche sui diritti a partire dall’organizzazione del lavoro, compresa l’esiguità degli organici tra amministrativi e personale tecnico e le questioni legate a salute e sicurezza – fanno sapere Slc Cgil e Snater – oggi l’assemblea ha deciso coerentemente per la proclamazione di sciopero e per un volantinaggio che si terrà domenica sera davanti al teatro in occasione del Die Liebe der Danae“.