Tari, fuori il bando per l’erogazione dei contributi fino a 150 euro a sostegno delle famiglie in difficoltà

Genova. Anche quest’anno il Comune di Genova ha pubblicato un bando per l’erogazione di un contributo a favore di famiglie in difficoltà economica residenti nel Comune di Genova.

Il bando prevede l’erogazione di un contributo di 100 euro

Il bando prevede l’erogazione di un contributo di 100 euro per: i nuclei familiari, iscritti nella banca dati Tari, che alla data di presentazione dell’istanza siano composti da un massimo di 2 componenti (un pensionato da solo di età superiore a 70 anni – nucleo di 1 componente); un pensionato di età superiore a 70 anni con un solo familiare coresidente a carico (diverso da 1 figlio di età inferiore a 26 anni – nucleo di 2 componenti).

Il contributo è di 150 euro per i nuclei familiari, iscritti nella banca dati TARI, in cui alla data di presentazione dell’istanza siano presenti da 1 a 4 figli a carico coresidenti al di sotto dei 26 anni.

I requisiti per accedere ai contributi

Per aver accesso al contributo è necessario il possesso dei seguenti requisiti: far parte di un nucleo familiare residente nel Comune di Genova nel 2025, essere in possesso di una certificazione Isee non superiore a 20.000 euro, occupare un immobile di residenza – non superiore a 100 metri quadri e non accatastato nelle categorie A1, A8 e A9 -, essere in regola con il pagamento della Tari 2023 (se dovuto) e non fruire dell’agevolazione per grave disagio economico prevista dall’art. 21 del regolamento Tari.

L’istanza di contributo può essere presentata dall’intestatario della Tari, esclusivamente attraverso il Fascicolo del Cittadino, dal 7 aprile alle 12 del 30 giugno.

Per informazioni sportelli nei municipi e online

Per eventuali informazioni è possibile consultare la sezione del sito ufficiale del Comune di Genova dedicata al contributo (https://www.comune.genova.it/tutti-gli-argomenti/tasse-e-tributi/contributo-sostegno-delle-famiglie-residenti-nel-comune-di), contattare la Direzione Entrate Tributarie e Canoni, scrivendo a direzionepolitichedellentrate@comune.genova.it o chiamando i numeri 0105575433/434.

Il fondo sarà ripartito per due terzi ai nuclei familiari e un terzo ai pensionati over 70, con due graduatorie separate, fino a esaurimento fondi disponibili. In caso di avanzo di risorse in una delle due graduatorie, i residui saranno impiegati nell’altra graduatoria, fino a esaurimento fondi.

I contributi saranno erogati nelle modalità (bonifico o ritiro in tesoreria) indicate dal richiedente.

I cittadini possono richiedere assistenza e informazioni nelle sedi dei Municipi I Centro Est, II Centro Ovest, III Bassa Val Bisagno, VII Ponente e IX Levante il mercoledì dalle 14 alle 16; nei Municipi IV Media Val Bisagno, V Val Polcevera, VI Medio Ponente e VIII Medio Levante il mercoledì dalle 9 alle 11.

Piciocchi: “Attivate misure di supporto”

“Con un’intesa tra Comune e sindacati Cgil, Cisl e Uil e la firma del protocollo dello scorso anno – spiega il vicesindaco reggente e assessore al Bilancio Pietro Piciocchi – abbiamo attivato misure che supportino i nuclei familiari di lavoratori, disoccupati, inoccupati e pensionati in difficoltà economica con l’erogazione di un contributo fino a 150 euro per la Tari. Per andare incontro alle famiglie e soprattutto alle persone anziane che hanno poca dimestichezza con l’accesso attraverso il fascicolo del cittadino, sono stati predisposti servizi di informazioni e assistenza in tutte le sedi dei nove Municipi e in una rete di associazioni territoriali”.