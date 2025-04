Tamponamento tra auto e ape in Aurelia, uomo di 75 anni in codice rosso al San Martino

Genova. Brutto incidente questa mattina sull’Aurelia, a Cavi di Lavagna, dove un’auto ha scontrato violentemente un’ape che dopo l’impatto si è capottata.

Ancora da capire l’esatta dinamica e le eventuali responsabilità. L’uomo alla guida dell’ape, un 75 enne, ha riportato gravi traumi a bacino e alla testa. Per estrarlo è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Una volta stabilizzato, l’uomo è stato trasportato in elicottero al pronto soccorso del San Martino, dove è arrivato in codice rosso e in gravi condizioni