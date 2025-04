Taekwondo, Scuola Genova terza ai campionati europei per club

Tallinn. Un risultato storico quello conquistato dalla Scuola Genova ai campionati europei per club svoltisi a Tallin, in Estonia.

La massima competizione continentale per team ha visto la squadra genovese guidata dal maestro Fugazza classificarsi al terzo posto nella categoria juniores femminile, dietro soltanto agli avversari turchi e ucraini.

Un exploit che segue di pochi giorni la grande prestazione fatta registrare ai campionati italiani juniores dove la Scuola Genova era stata capace di raccogliere ben 6 medaglie d’oro, vincendo il medagliere femminile e arrivando seconda in quello maschile.

A trainare il team genovese, ancora una volta, è stata Virginia Lampis, classe 2010 che si sta sempre più affermando come una delle più fulgide promesse del taekwondo italiano e che a soli 15 anni ha già vinto tutto: titolo mondiale (conquistato nel 2023 tra le under 15), campionato europeo e titolo italiano. A Tallin è arrivato anche l’oro per club a livello continentale, per una carriera che, seppure ancora in pieno svolgimento, sembra già in grado di giustificare grandi sogni.

Sul podio, per la Scuola Genova, anche Lucrezia Maloberti che vince l’argento. Per lei, classe 2008, anche la certezza di partecipare ai prossimi campionati europei under 21 in programma a novembre in Kosovo.

Oro anche per Christian Pastore tra i kids, a completare il medagliere dei genovesi in gara.

Alcune immagini della Scuola Genova ai campionati europei per club