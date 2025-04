Taekwondo, la Liguria vanta sei nuovi campioni italiani Juniores

Genova e Liguria superstar ai campionati italiani Juniores che si sono svolti al Palaestra di Arezzo dal 4 al 6 aprile. Una competizione che quest’anno ha raggiunto la cifra record di 583 partecipanti provenienti da 17 regioni e ben 183 società in Italia, a riprova della continua crescita del movimento del taekwondo a livello nazionale.

In un panorama di così alto livello, la società Scuola Taekwondo Genova del maestro Fugazza ha dominato nelle categorie femminili vincendo ben 4 medaglie d’oro sulle 10 disponibili e classificandosi al primo posto davanti alla pugliese New Martial Mesagne. Vincono le rispettive categorie Virginia Lampis, Nicole Masala, Anna Fossaceca e Ludovica Fugazza, mentre sono di bronzo Lucrezia Maloberti (che perde il derby in semifinale con Fossaceca) e Alice Bagnoli.

Detto della grandissima prestazione della Scuola Genova in campo femminile, anche nelle categorie maschili sono arrivate medaglie importanti, a partire dalle medaglie d’oro di Filippo Maria Lampis e Riccardo Pastore, con il medagliere arricchito anche dall’argento conquistato da Stefano Maggiolo. Risultati che hanno permesso alla società genovese di ottenere il secondo posto nel medagliere, dietro alla New Martial Mesagne in una classifica che vede le due società alternarsi rispetto a quello femminile, dimostrando un livello, ad oggi, superiore al resto delle avversarie.

Grandi prestazioni anche da Savona, con l’Olimpia del maestro Caddeo he rientra dalla trasferta aretina con due medaglie di bronzo, una tra i seniores con Sofia Ciarlo nella categoria 49 kg e uno tra gli juniores con Alessandro Cursano nella categoria 78 kg.

Prossimo appuntamento per il taekwondo savonese i campionati interregionali liguri in programma al Palasport di Quiliano sabato 26 e domenica 27 aprile. Poi sarà la volta dei Campionati nazionali universitari e della Coppa Italia per squadre regionali.

Successi per la società Scuola Taekwondo Genova