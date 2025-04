Sulla spiaggia di Camogli la “Translational Music” di Emiliano Toso tra arte e beneficenza

Genova. C’è una musica che non si limita a farsi ascoltare, ma che abbraccia, accarezza e guarisce. È Translational Music di Emiliano Toso, che insieme alla violinista Valentina Wilhelm, domenica 4 maggio alle ore 17 porterà la sua arte sulla spiaggia Campanile di Camogli per un concerto esperienziale a 432 Hz.

Un evento unico, immerso nella bellezza del mare e del tramonto, dove le note del pianoforte e del violino si fonderanno con il respiro delle onde. Un invito a lasciarsi andare, sdraiati sulla sabbia, con un tappetino o un asciugamano, e farsi attraversare da vibrazioni che parlano al cuore e all’anima.

Ma questa non è solo musica: è un gesto d’amore. L’intero ricavato sarà devoluto a Valeria Firpo, una donna di straordinaria forza, colpita dalla Sla a 37 anni, madre di due bambine. Oggi, a 50 anni, Valeria comunica solo attraverso un computer oculare, ma ogni suo messaggio è limpido e potente: chiede solo di poter continuare a vivere a casa sua, accanto ai suoi affetti, con l’assistenza necessaria per non essere costretta in una struttura.

La sua storia ha toccato profondamente Emiliano e Valentina, uniti a lei da una profonda amicizia, che hanno scelto di rispondere con ciò che hanno di più prezioso: la loro musica, la loro amicizia, il loro tempo. Insieme agli amici di Valeria, hanno dato vita a questo concerto per sostenerla concretamente, per regalarle non solo fondi, ma anche presenza, vicinanza, speranza.

Translational Music è una musica speciale, accordata a 432 Hz, una frequenza che risuona in armonia con il nostro corpo e la natura. È nata quando Emiliano – biologo cellulare e musicista – ha unito scienza e passione, creando un ponte tra le cellule e le emozioni. Oggi è utilizzata in ambiti terapeutici ed educativi in tutto il mondo, apprezzata da grandi nomi come Bruce Lipton, Gregg Braden, Franco Berrino e Daniela Lucangeli.

I biglietti si possono acquistare qui. È consigliato portare con sé un tappetino.