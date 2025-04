Studentati, Maresca (assessore al Patrimonio): “Già acquisiti immobili, Salis non è informata”

Genova. Sui giovani interviene l’assessore al porto e patrimonio Francesco Maresca. “Silvia Salis non è informata, abbiamo già acquisito immobili da dedicare ai giovani che godranno di condizioni vantaggiose grazie anche a punti di aggregazione digitale come abbiamo fatto con il Blue District che mi fa piacere Silvia Salis abbia apprezzato ieri”.

Maresca si sofferma sui luoghi della città dove sorgeranno gli studentati.

“Grazie agli accordi anche con l’Università di Genova, via Balbi sarà dedicata a nuovi studentati, così come il Tabarca in zona Darsena dove sorgerà l’Accademia della Marina Mercantile con una foresteria, il tutto connesso all’Universita di Economia e al porto Antico”.

Per quanto riguarda le altre zone della città Maresca sottolinea che: “Abbiamo acquisito diverse aree come l’area Facchini dove sorgeranno aree dedicate agli studenti e ovviamente anche nel progetto già avviato per gli studentati in val Polcevera dove sorgerà il nuovo liceo tecnologico”.

Maresca evidenzia: “Ai giovani non va fatta l’elemosina ma vanno create quelle condizioni economico e sociali volte a garantire la loro piena libertà di espressione e in tutta la città, per questo saranno fondamentali anche le infrastrutture”.