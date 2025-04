Strage del bus di Avellino, Giovanni Castellucci si è costituito in carcere

Roma. Si è costituito l’ex ad di Aspi, Giovanni Castellucci, condannato in via definitiva a 6 anni per la strage del 28 luglio del 2013 quando un bus precipitò dal viadotto dell’Acqualonga nella zona di Monteforte Irpino, ad Avellino, causando la morte di 40 persone.

Oggi è stato notificato l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Napoli.

Ieri i giudici della quarta sezione della Corte di Cassazione hanno trasformato in definitiva la condanna a sei anni di carcere per l’ex numero uno di Aspi. Con lui altre 6 persone andranno in carcere. Sono stati respinti tutti i ricorsi delle difese. Castellucci è anche sotto processo a Genova per la strage del ponte Morandi, il viadotto crollato il 14 agosto 2018 in cui hanno perso la vita 43 persone.