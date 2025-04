Sport, Lodi (Azione) attacca: “Dove sono 500 mila euro promessi per gli impianti? Dalla destra solo parole”

Genova. “Piciocchi solo oggi si rende conto dell’importanza del valore degli impianti sportivi e di quanto sia essenziale lo sport per i cittadini? Ma prima dov’era?Finora abbiamo assistito solo a promesse mancate e impegni presi e mai mantenuti. A partire dai 500mila euro che il Comune i primi di marzo ha detto, pubblicando la notizia anche sul proprio sito, di aver stanziato per le piscine comunali e per la creazione di una comunità energetica per sostenere gli extra costi. Nessuno ne ha mai saputo più nulla e nessuno li ha ricevuti”.

A dirlo in una nota stampa Cristina Lodi segretaria regionale di Azione e consigliera comunale, che prosegue: “Questo era l’impegno che il Comune si era preso a seguito della mia mozione, approvata all’unanimità in consiglio regionale, che richiamava la giunta a una responsabilità: sostenere gli impianti sportivi che vedono rincari dai 7 mila e i 21 mila euro all’anno per il caro energia. Una richiesta che arrivava da Confartigianato e da tutte le associazioni che si occupano di sport in città .L’ennesima promessa mancata”.

“In questi anni abbiamo assistito da parte di Bucci, Piciocchi e dall’assessora Bianchi un’assenza totale di politiche di sostegno alla gestione degli impianti sportivi. Ricordiamo che gli impianti sportivi sono del Comune, affidati in gestione – conclude Lodi – Supportarli è una responsabilità dell’Amministrazione. Se tutti i gestori lasciassero per la crisi energetica gli impianti sportivi, il Comune dovrebbe farsene carico. Ora lo sport diventa una priorità della campagna elettorale, ma ci sembra l’ennesimo elenco delle promesse mancate come è stato finora. Non basta avere il bollino di Capitale europea dello sport per dire che si ha a cuore lo sport, ma serve dare seguito alle parole con i fatti. In questi anni invece gli unici a interessarsi dello sport sono state le opposizioni”.