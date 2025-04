Sport, inaugurate le nuove aree attrezzate all’aperto di Rapallo e Sestri Levante

Rapallo. Sono state inaugurate oggi, alla presenza dell’assessora allo Sport della Regione Liguria Simona Ferro, le nuove aree attrezzate all’aperto a Rapallo e Sestri Levante, finanziate con il bando regionale da oltre mezzo milione di euro lanciato l’estate scorsa in previsione di Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport e destinato ai Comuni per la costruzione di aree sportive outdoor.

“Oggi a Rapallo e Sestri Levante raccogliamo i primi frutti di una misura concreta ed efficace, molto importante per il tessuto sportivo e sociale ligure – spiegano il presidente di Regione Liguria Marco Bucci e l’assessora allo Sport Simona Ferro –. Grazie a un bel lavoro di squadra tra Regione e Comuni siamo riusciti a realizzare in tempi davvero brevi delle aree attrezzate moderne e sicure, che in molti casi riqualificano aree abbandonate o dal potenziale inespresso. Le aree possono essere utilizzate liberamente e gratuitamente da cittadini, turisti e studenti delle scuole situate nelle vicinanze, in particolare quelle carenti di infrastrutture sportive, nel pieno rispetto dello spirito e delle linee guida della nostra nomina a Regione Europea dello Sport 2025: in Liguria promuoviamo lo sport accessibile a tutti, convinti che sia uno straordinario alleato delle istituzioni per la promozione del benessere psicofisico della cittadinanza, con particolare riferimento ai giovani, ai cittadini over 65 e alle persone più fragili”.

L’area inaugurata a Rapallo si trova all’ingresso del parco Casale in via Franco Sampietro ed è dotata di sette attrezzi ginnici multifunzionali, di cui uno inclusivo per le persone con disabilità. L’area fitness di Sestri Levante è realizzata all’interno del parco Zelasco di Santa Vittoria, nei pressi della pista di pattinaggio. Ospita cinque attrezzature sportive fisse, di cui una accessibile a persone con disabilità. Per la realizzazione delle due aree Regione Liguria ha stanziato un contributo complessivo di 50mila euro.

Alle inaugurazioni hanno partecipato anche i sindaci di Rapallo e Sestri Levante. A Sestri Levante erano presenti gli alunni delle classi terza e quarta della scuola primaria Marconi, accompagnati da un docente di educazione motoria che ha offerto una dimostrazione pratica del corretto utilizzo delle attrezzature installate.