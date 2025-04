Sport in festa a Genova con la Family run: tra passeggini, bimbi e famiglie anche il candidato Piciocchi

Genova. Adulti, bambini, cani, passeggini, tricicli, perfino i monopattini sulla sopraelevata di Genova per la prima della due giorni di grande sport a Genova con la Family run. Domani la corri Genova e la mezza maratona, le tue gare competitive, ma oggi in migliaia di genovesi hanno partecipato alla corsa camminata non competitiva che è partita dalla zona della Foce per arrivare al Porto Antico in un clima di grande festa.

C’è chi corre, chi si rincorre ,c’è chi passeggia e che torna indietro a recuperare gli amici più lenti. Non mancano le foto di gruppo e selfie di ordinanza, ma non manca soprattutto l’entusiasmo di una giornata particolare in cui tutti possono vedere la città dall’alto percorrendo a piedi l’arteria più iconica di Genova che solitamente è riservata solo alle gare “più importanti”. E il risultato di quest’anticipazione di un giorno della corsa destinata alle famiglie, complice il clima mite e qualche sprazzo di sole, non poteva che essere un successo.

(foto Diego Latona)

Alla gara non competitiva ha partecipato anche il candidato sindaco di centrodestra Pietro Piciocchi insieme alla sua famiglia. Sulla linea di partenza anche la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo e l’assessora allo sport del comune di Genova Alessandra Bianchi.

Domani invece alle Corri Genova di 13 chilometri, che affianca la gara principale della Mezza, ci sarà invece la candidata di centrosinistra Silvia Salis.