Spezia-Sampdoria LIVE (0-0): due parate di Cragno in avvio, ora crescono i blucerchiati

SPEZIA 0 vs SAMPDORIA 0

30′ Ancora Samp: lancio di Vieira, deviazione di Wisniewski che permette a Sibilli di arrivare sul pallone: conclusione del trequartista che viene murata.

28′ Rischia lo Spezia con un errore di Elia che concede a Yepes e Depaoli un due contro due. Lo spagnolo cerca la combinazione con il compagno che viene però anticipato. Riparte lo Spezia, fermato poi da un intervento di Vieira: giallo per il centrocampista.

24′ Gioco interrotto, rimasto a terra Depaoli dopo un duello aereo con Mateju. Si rialza poco più tardi il giocatore blucerchiato.

20′ Si fa vedere anche la Sampdoria: lancio profondo per Niang, l’ex Milan colpisce da fuori area ma trova la parata di Gori. Tutto fermo però, posizione irregolare dell’attaccante.

15′ Contropiede blucerchiato che non si concretizza, esagera con le finte Niang e perde l’attimo per concludere in porta.

13′ Mancino insidioso di Bandinelli che conclude da lontano, smanaccia e concede il corner Cragno.

10′ Si ripropone in avanti lo Spezia con un passaggio in profondità per Aurelio, copre bene Riccio che ferma l’avanzata dell’esterno.

5′ Si ripropone il duello Riccio-Lapadula, ma nell’area dello Spezia. L’attaccante bianconero rimane giù dopo il contatto con l’avversario.

3′ Prima chance per i padroni di casa. Cross di Bandinelli dalla sinistra, colpo di testa di Lapadula che sovrasta Riccio e indirizza in porta: blocca Cragno.

Si parte! Primo possesso per lo Spezia.

Primo Tempo

Squadre che fanno il loro ingresso in campo, tra poco si comincia.

Sono ben quattro le modifiche di Semplici rispetto allo schieramento visto contro il Frosinone. Partono dal primo minuto Riccio, Curto, Vieira e Niang che torna dalla squalifica. Dunque, in panchina Veroli, Ricci, Oudin e Coda.

Le formazioni ufficiali:

Spezia (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Bertola; Elia, Mateju, Nagy, Bandinelli, Aurelio; Lapadula, F. Esposito. A disposizione di mister Luca D’Angelo: Chichizola, Mascardi, Benvenuto, Candelari, Colak, Di Serio, Djankpata, S. Esposito, Falcinelli, Ferrer, Giorgeschi, Kouda.

Sampdoria (3-4-2-1): Cragno; Riccio, Altare, Curto; Bereszynski, Yepes, Vieira, Beruatto; Depaoli, Sibilli; Niang. A disposizione di mister Leonardo Semplici: Ghidotti, Chiorra, Abiuso, Akinsanmiro, Benedetti, Coda, Ferrari, Meulensteen, Oudin, Ricci, Venuti, Veroli.

Dirige l’incontro Antonio Rapuano della sezione di Rimini, coadiuvato dagli assistenti Capaldo e Bercigli. Il quarto ufficiale è Madonia, in sala VAR Gariglio e Camplone.

La Spezia. Di turbolenze il volo blucerchiato ne ha subite già troppe in questa stagione. E molte di queste nell’ultima settimana in cui Semplici sembrava ad un passo dall’esonero prima di essere confermato sulla panchina di una Sampdoria che vuole muoversi ad una quota più sicura. Perché in questo momento il sostantivo “sicurezza” non si abbina di certo al Baciccia, impegnato oggi nel derby ligure contro lo Spezia terzo in classifica.

Per obiettivi diversi, anche gli Aquilotti devono fare risultato. Infatti, ridurre a cinque lunghezze la distanza dal Pisa permetterebbe di sognare ancora la promozione diretta. Al Picco, dunque, lo Spezia deve tornare al gol, che manca da due partite. La Samp, invece, cerca un successo fuori casa che nel 2025 non è ancora arrivato.