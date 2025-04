Spaccio di farmaci dopanti, denunciato 53enne: a casa centinaia di pastiglie e fiale

Genova. Testosterone, nandrolone, trestolone acetate, clenbuterolo, arimidex, ibutamoren, terinabot: sono solo alcuni dei farmaci anabolizzanti e dopanti trovati a casa di un 53enne residente a Chiavari, già sottoposto agli arresti domiciliari.

I carabinieri di Chiavari hanno scoperto i farmaci durante l’esecuzione di un ordine di carcerazione, emesso per le ripetute evasioni dell’uomo. Durante la perquisizione dell’appartamento hanno trovato i farmaci, nascosti in camera da letto: 646 pastiglie, 31 filale e 17 blister di varie sostanze anabolizzanti e dopanti.

Tutti i farmaci erano sprovvisti di autorizzazione ed etichette in lingua inglese, e sono risultati importati in Italia di sottobanco. L’uomo è stato quindi denunciato anche per ricettazione e trasferito nel carcere di Chiavari. Indagini sono in corso per verificare i “clienti” dell’arrestato.