Slow Fish torna al Porto Antico, quattro giorni dedicati al mare e alle sue eccellenze

Genova. Il futuro del mestiere del pescatore e il ruolo dei giovani, le innovazioni tecnologiche e l’attenzione all’ambiente, la mitilicoltura e l’impatto della crisi climatica sul settore. Sono questi i temi che verranno affrontati nella nuova edizione di Slow Fish, che torna al Porto Antico dall’8 all’11 maggio 2025.

L’evento che Slow Food Italia dedica al mare e agli ecosistemi costieri è arrivato alla 12esima edizione, e celebra il ventennale dalla prima. Quattro giorni dedicati a imparare, conoscere, scoprire e anche assaggiare, grazie all’incontro con pescatori di tutta Italia ma anche con produttori di olio extravergine e di vino. Si aggiungono all’elenco cuochi ed esperti che permettono di saperne di più sulle specie ittiche, sull’agricoltura e la cucina delle coste, e di fare esperienze gastronomiche uniche. Ci saranno poi le attività ludiche pensate per i più piccoli e le famiglie, in collaborazione con l’Acquario di Genova e l’Acquario di Livorno, per esplorare il misterioso mondo delle specie acquatiche e l’affascinante relazione che lega il mare alle comunità costiere.

Quattro giorni all’insegna del gusto

In calendario un ricco programma di showcooking, incontri, Laboratori del Gusto e Appuntamenti a Tavola, che coinvolgono pescatori della rete e produttori di olio, insieme ai cuochi dell’Alleanza Slow Food. Torna l’area dedicata a food truck e birre artigianali, per assaggiare le tante proposte dello street food all’italiana. Come da tradizione, a Genova, la banchina del Porto Antico è animata dagli stand istituzionali e dei partner, dove incontrare, degustare e approfondire: dallo spazio del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste a Casa Slow Food, fino agli stand delle Regioni, a partire dalla Liguria, per concludere con i main partner che aprono le loro porte al pubblico.

Il mercato

Pesci, conserve, sali, spezie e oli extravergini e poi ancora erbe officinali e aromatiche, riso, frutta e ortaggi, vini e oli costieri: il mercato di Slow Fish, quest’anno ospitato in piazza delle Feste, con le sue bancarelle e gli stand di moltissime Regioni, espone il meglio dei prodotti della pesca e dell’agricoltura costiera. Un’occasione per incontrare produttori straordinari provenienti da tutta Italia, assaggiare e acquistare i loro prodotti e imparare a conoscerne caratteristiche e storia. Protagonisti i Presìdi Slow Food che tutelano la ricchezza di biodiversità dell’ecosistema costiero, dai prodotti ittici e le tecniche di pesca al patrimonio viticolo e olivicolo.

Il piatto di Slow Fish

A partire dalla fine di aprile sono inoltre decine i locali dell’Alleanza Slow Food dei cuochi e i ristoranti segnalati nella guida alle Osterie d’Italia di Slow Food Editore in tutta la Liguria che propongono il piatto di Slow Fish per promuovere la conoscenza della cultura gastronomica marinara e il consumo consapevole delle risorse ittiche.