Skymetro, Ivaldi e Passadore (Pd): “Otto anni di promesse disattese”

Genova. “Sono passati 8 anni da quando Bucci in campagna elettorale e alle colazioni col Sindaco prometteva il tram in Valbisagno , mentre oggi constatiamo con amarezza il fallimento della destra del “fare” . In questi anni sono stati fatti decine di proclami, fiumi di parole e dozzine di rendering, quello che manca è la serietà ed il pragmatismo”. Lo dichiarano in una nota congiunta gli esponenti del Pd Fabrizio Ivaldi candidato Presidente Municipio III Bassa Val Bisagno e Lorenzo Passadore candidato Presidente Municipio IV Media Val Bisagno

“Dopo anni di mancato coinvolgimento e ascolto di Municipi, territori e cittadini, in questi giorni per l’ennesima volta il Ministero ha chiesto ulteriori maggiori specifiche sullo Skymetro, allungando ulteriormente i tempi. Nonostante i tentativi in questi anni di trovare un dialogo per condividere un progetto diverso ma funzionale da Sant’Agata a Prato, l’Amministrazione comunale, ormai allo sbando, si ostina a d accusare le opposizioni circa il fallimento di questa opera” dicono.

“Ancora più triste sentire qualcuno, in eterna campagna elettorale, promettere che lo Skymetro arriverà fino a Prato – aggiungono – non solo non vi è nemmeno una bozza di progetto, ma anche quello attuale prevede la fine del primo lotto a Ponte Carrega e non a Molassana; quindi, con il doppio dei costi, verrebbe realizzato meno della metà del tracciato.

“E’ interesse dell’intera Valbisagno non perdere il finanziamento ministeriale rispettandone i vincoli – concludono – ma con la prerogativa di restituire ai quartieri maggiore vivibilità ed un sistema di trasporto su rotaia efficace e funzionale fino a Prato”.