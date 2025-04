Sindacalista sospeso, Rixi: “Accuse infondate, servono responsabilità e rispetto delle istituzioni”

Genova. “Le accuse del presunto assalto di matrice fascista a Genova ai danni di un sindacalista sono infondate. Lo dicono i fatti, accertati dagli inquirenti. Invito pertanto la Cgil, in un’ottica di responsabilità istituzionale, a scusarsi per i toni e i contenuti fin qui utilizzati sull’onda emotiva”.

A dirlo in una nota stampa il deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi, che aggiunge: “Ancora una volta la storia dimostra che, prima di lanciare accuse gravi, è necessario verificare i fatti. Lo stesso chiediamo a esponenti della magistratura, della politica e della comunicazione che sono scesi in piazza senza le opportune verifiche per fatti smentiti in poche ore dalle forze dell’ordine”.

“È evidente che si è ceduto al classico meccanismo del “al lupo, al lupo”, con danni seri alla credibilità delle istituzioni e del dibattito pubblico – conclude Rixi Mi auguro che si possa ora riprendere un confronto serio, rispettoso e fondato sui fatti, nell’interesse di Genova e del Paese. Con l’obiettivo comune di evitare spirali d’odio che non c’entrano nulla col normale dibattito democratico.”

