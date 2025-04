Silvia Salis carrozziera per un giorno, ma è polemica per la gaffe: “Ha ringraziato l’associazione sbagliata”

Genova. Silvia Salis alla prova di Un giorno da artigiano: la candidata sindaca di Genova del centrosinistra si è messa alla prova nella carrozzeria Torino in via Dandolo a Certosa.

L’iniziativa, che ha come scopo quella di far conoscere da vicino le realtà artigiane a istituzioni e politici, si è tenuta alla presenza di alcuni artigiani, del presidente di Confartigianato Genova Felice Negri e del segretario Luca Costi. Con lei anche il presidente del Municipio Valpolcevera Federico Romeo.

La candidata, guidata da Pino Pace, si è cimentata come battilama, armata di martello. Ha poi lucidato la Lancia e visto il funzionamento della cabina di verniciatura. Al termine della visita si è detta soddisfatta per il format che da anni permette alle persone di conoscere i mestieri artigiani.

Ma a rimproverarla è la Lega a causa di una gaffe nella comunicazione social, poi corretta: “Dopo una mattinata trascorsa con Confartigianato, Silvia Salis ringrazia pubblicamente Cna. Se nemmeno riesce a ricordare il nome dell’associazione che l’ha ospitata, come può pensare di ascoltare davvero i cittadini? L’attenzione al mondo artigiano e al lavoro di qualità è una cosa seria, che merita rispetto e competenza”, la attacca l’assessora al Commercio Paola Bordilli, che prima dell’avventura in politica era proprio funzionaria in Confartigianato.

“Che gaffe confonderla con un’altra associazione dopo un’intera mattinata insieme – insiste Bordilli -. Dopo, prova a rimediare e le cita ambedue! Tutto questo è segno di una superficialità imbarazzante. Ancora una volta, Salis si conferma tutta apparenza e poca sostanza. Campionessa di lancio del martello, ma in politica di palla non ne tocca una. Se questo è l’approccio all’ascolto, immaginiamoci cosa accadrà con le vere questioni dei cittadini”.

“Grazie alla Confartigianato di Genova per questa bella esperienza e per il suo costante impegno in una città in cui l’attenzione al lavoro e all’artigianato, soprattutto per i giovani, non è scontata – si legge nel testo aggiornato su Instagram -. Come ripetiamo spesso, è un punto fondamentale del nostro programma: tutelare il lavoro di qualità e creare le giuste condizioni affinché le giovani generazioni restino a Genova. Avanti su questa strada”.