Silvia Salis in gara alla CorriGenova, l’assessora Bianchi alla Family Run: “Spiace che strumentalizzi l’evento”

Genova. La campagna elettorale per le comunali, a questo giro, si gioca anche sull’asfalto cittadino e non per via delle manutenzioni o del traffico.

La notizia che la candidata sindaca del centrosinistra Silvia Salis – che, come noto, è stata atleta olimpionica nel lancio del martello nonché vicepresidente del Coni – parteciperà alla CorriGenova di domenica 13 aprile, gara podistica di 13 chilometri parallela alla Mezza Maratona di Genova, ha scatenato l’ammirazione dei sostenitori ma commenti decisamente meno positivi da parte degli avversari politici.

Ad andare all’attacco di Salis è Alessandra Bianchi, assessora allo Sport del Comune di Genova e candidata con Fratelli d’Italia. Anche Bianchi, avvocata, ha un passato da agonista di tutto rispetto. Nello specifico è stata calciatrice professionista in serie A e A2, pattinatrice agonistica ed è tuttora una giocatrice di footgolf.

Bianchi, commentando la decisione di Salis di partecipare all’evento podistico – ma pensando erroneamente che sia alla partenza della Family Run, la corsa non competitiva per famiglie in programma il sabato – dice: “Mi fa piacere che venendo da Roma scopra finalmente un appuntamento che per Genova è ormai iconico, spero che si diverta e le piaccia ma che poi non cambi idea, come le succede spesso ultimamente, e non si lamenti, magari della chiusura delle strade ma sono sicura che, nel caso, ci sarà qualcuno a scriverle il copione”.

“Come l’anno scorso – continua Bianchi – sabato, ci sarò anche io insieme alla mia bambina, alla mia famiglia e a tanti amici ma non ci serve una maglietta personalizzata, sono orgogliosa di indossare il kit che prepara l’organizzazione per tutti i partecipanti e che rappresenta un valore aggiunto per tutto l’evento. Penso inoltre, che sia il modo migliore anche per dire grazie a chi si prodiga, con grande impegno e sacrificio, per organizzare al meglio questo appuntamento. Mi dispiace solamente che venga strumentalizzato un evento sportivo dal valore sociale trasformandolo in una passerella elettorale. Mi sembra che in questa campagna i valori dello sport, ai quali spesso si riferisce anche impropriamente, Salis li abbia accantonati o addirittura dimenticati”.

Il riferimento è alla probabilità che Silvia Salis – è possibile – si possa presentare ai nastri di partenza con una t-shirt che richiama gli slogan della campagna elettorale, magari proprio quel “E’ già domani” che è alla base della sua comunicazione politica.

Insieme a Salis, alla CorriGenova di 13km, non mancherà un altro esponente del centrosinistra, il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Armando Sanna, ex podista, l’unico italiano ad avere mai vinto la Mezza Maratona di Genova. Era il 2009.

Sarà curioso scoprire chi sarà il pacer tra i due visto che, sembra, la candidata sindaca non abbia mai smesso di allenarsi, anche in questo periodo di agenda fittissima, con sessioni di tapis roulant prima dell’alba.