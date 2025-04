Settimana della raccolta e del riciclo della carta, aperto il Museo a Mele e in programma diversi laboratori

Genova. È in corso fino al 13 aprile la settimana nazionale dedicata alla raccolta e al riciclo di carta e cartone, organizzata da Comieco, Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli imballaggi cellulosici, in collaborazione con Federazione Carta e Grafica e Unirima, con il patrocinio del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Anci e Utilitalia.

Quest’anno la città scelta come Capitale della carta e del cartone sarà Lucca, centro della filiera cartaria italiana, dove si concentreranno alcuni degli appuntamenti principali della manifestazione.

Ma Lucca non sarà l’unica a ospitare eventi per tutta la settimana. Fino al 13 aprile un fitto programma di iniziative animerà l’intero territorio italiano con attività rivolte ai cittadini di ogni età, e non fa eccezione la Liguria. Lo scopo della Paper Week è quello di approfondire come funziona il processo di riciclo dei materiali a base cellulosica e trasmettere l’importanza di una buona raccolta differenziata.

In Liguria, nel 2023, si è registrato il terzo miglior incremento (+8,1%) a livello nazionale per quanto riguarda la raccolta di carta e cartone. Si dimostra una regione attenta all’ambiente e sicura sui temi del riciclo e della raccolta differenziata, con una media pro-capite regionale pari a 73,7 kg/ab.

Un viaggio nel ciclo del riciclo: al via Riciclo Aperto

Fino a venerdì 11 aprile torna Riciclo Aperto, un’iniziativa rivolta a studenti e docenti per visitare gli impianti della filiera cartaria aperti per l’occasione. In Liguria 2 impianti aperti accoglieranno circa 300 studenti per raccontare le regole per differenziare nel modo corretto carta e cartone e spiegare le varie fasi del ciclo del riciclo.

Gli impianti aperti in Liguria:

Acquasanta – Cartiera Artigiana Genovese – Museo Carta Mele

Museo Villanova D’Albenga (Sv) – Baseco Srl – Impianto di recupero

I protagonisti del riciclo: i Paper Weeker in Liguria

Su tutto il territorio italiano aziende, scuole, associazioni, musei, comuni hanno organizzato spontaneamente eventi e iniziative diventando Paper Weeker e promuovendo il riciclo di carta e cartone e la conoscenza di questi materiali. In Liguria le attività principali prevedono laboratori, progetti, mostre e attività.