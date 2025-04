Sestri Levante e la manutenzione del verde: prosegue internalizzazione e incremento giardinieri

Sestri Levante: Il Comune di Sestri Levante ha indetto una selezione pubblica per l’assunzione di 4 Operatori Esperti Attività Produttive con specializzazione tecnica mediante contratto di formazione e lavoro della durata di 12 mesi presso il Servizio Parchi e Giardini.

Il provvedimento, che ha avuto il via libera in Giunta, è rivolto alle persone tra i 18 e 32 anni per l’individuazione di addetti alla gestione e manutenzione delle aree verdi comunali. Dopo aver internalizzato nel 2023 la manutenzione del verde di cimiteri e scuole, ora il Comune si concentra sui parchi e i giardini.

«In un periodo in cui nella Pubblica Amministrazione si tende a esternalizzare i servizi, il Comune di Sestri Levante assume – spiega il Vicesindaco con delega al Personale Sandro Muzio – La nostra città in questi anni ha perso quasi tutte le figure professionali con cui si garantivano interventi puntuali e tempestivi».

“A queste figure – prosegue l’Assessore al Decoro Urbano e cura della città Valentina Armanino – prevediamo che se ne aggiungano altre due, giardinieri esperti, in modo che entro l’estate Sestri Levante possa contare su una unità operativa e far sì che gli interventi al verde della nostra città siano più duttili e puntuali. Ringrazio il lavoro svolto finora dalla cooperativa che aveva in carico questa mansione”. Conclude il Sindaco Francesco Solinas: “Più cura per Sestri. La nostra città ne ha bisogno e i nostri cittadini ce lo chiedono. Questa è una risposta concreta e un segnale che diamo: da una parte offrire possibilità lavorative e dall’altra riportare al Comune la gestione delle manutenzioni. Ringrazio i colleghi di Giunta Muzio e Armanino unitamente agli Uffici comunali per il lavoro svolto”.