Sestri Levante, contributi fino a 600 euro per la manutenzione degli uliveti

Sestri Levante. La giunta comunale di Sestri Levante ha approvato una misura di sostegno economico per incentivare la cura e la manutenzione degli uliveti del territorio. A disposizione degli olivicoltori c’è un fondo complessivo di 6mila euro. Il contributo massimo erogabile per ogni richiedente sarà di 600 euro. Tuttavia, qualora il numero delle richieste superasse la disponibilità economica, le somme verranno ripartite proporzionalmente tra gli aventi diritto.

Dichiarano il sindaco e l’assessore all’Agricoltura: “La finalità del provvedimento è incentivare la cura e la manutenzione degli uliveti, sostenendo economicamente gli olivicoltori che investono in attività di gestione e valorizzazione del patrimonio agricolo. L’obiettivo è preservare il paesaggio rurale, promuovere pratiche agricole sostenibili e incentivare il recupero degli uliveti in stato di abbandono”.

Per accedere al contributo, gli olivicoltori dovranno rispettare precisi criteri:

– aver svolto con continuità l’attività di cura e manutenzione degli uliveti per i quali si richiede il contributo;

– essere proprietari, comproprietari o comodatari del terreno;

– possedere almeno 2.500 metri quadrati di terreno, classificato nella visura catastale come “oliveto”;

– aver sostenuto, tra il 15 aprile 2024 e il 15 aprile 2025, spese documentabili relative ad attrezzature, concimi, prodotti fitosanitari, potature, sfalcio e/o frangitura.

Il bando sarà disponibile nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune.