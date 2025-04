Serie B: ufficiali le date playoff e playout

Ufficializzate le date dei playoff e dei playout di Serie B. Per la Sampdoria, suo malgrado, a interessare sono quelle degli spareggi per non retrocedere, sempre con la speranza di strappare la salvezza diretta.

Il turno di andata dei playout (17^ vs 16^ classificata) sarà lunedì 19 maggi0 mentre sabato 24 maggio il ritorno deciderà quale delle due squadre retrocederà. Importante: se alla 38a giornata tra le due ci sarà una distanza di più di 4 punti non si svolgerà lo spareggio e la 17^ retrocederà direttamente. Gioca in casa per prima la squadra peggio piazzata.

Il turno preliminare dei playoff sarà il 17 maggio (5^ vs 8^ e 6^ vs 7^). I vincitori sfideranno nelle semifinali d’andata mercoledì 21 maggio la terza e la quarta classificata, mentre il match di ritorno sarà il 25 maggio. I finalisti scenderanno in campo il 29 maggio per la finale d’andata, la promozione in Serie A verrà decisa domenica 1 giugno.