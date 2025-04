Serie A2 Élite, CDM Futsal corsara in quel di Lecco

Lecco. La CDM Futsal prova a riprendere il filo della propria stagione dopo le due sconfitte consecutive contro Mantova prima e MestreFenice poi ma, sulla propria strada, trova l’insidiosa trasferta al PalaTaurus contro un Lecco a caccia di punti utili a riavvicinarsi alla zona playoff. Assenze importanti nelle fila dei liguri con Lucio Moragas ancora fermo ai box per infortunio e Simone Foti squalificato. Per fortuna, rientra a disposizione almeno capitan Ortisi. I padroni di casa si affidano in avvio al quintetto composto da Pulcini, Hartingh, Tortorella, Mattaboni e Ghina, risponde la CDM con Politano in porta, Boaventura, Zanello, Da Silva e proprio Ortisi.

La prima conclusione del match arriva dopo un paio di giri di lancette, con Boaventura che sull’angolo di Ortisi impatta benissimo ma trova Pulcini attento alla respinta. La replica del Lecco poco dopo con Mattaboni che salta Ricci e prova la conclusione ma Politano dice di no. Al 10′ il Lecco ha una doppia opportunità, prima con Moratelli e poi, sulla ribattuta di Politano, anche con Panzeri ma in entrambe le occasioni il portiere della CDM non si fa superare. Un minuto dopo Mattaboni ci prova sul pallone servitogli da Ghina ma il numero 21 bluceleste apre troppo il compasso e la palla si perde sul fondo. E’ davvero un buon momento per il Lecco che va ancora vicino al goal del vantaggio con Tortorella e con Pires. Anche stavolta però Politano riesce a metterci il corpo e salvare così la propria porta. Fin qui ritmi non elevatissimi ma la CDM sembra non aver ancora rotto il fiato.

Al 13′ la squadra di mister De Jesus prova a cambiare marcia e lo fa con Ricci che, dalla sinistra, si accentra e scocca il tiro ma trova sulla sua strada un Pulcini attento che sventa in tuffo. Il vantaggio però è solo rimandato di un minuto. Al 14′ infatti Da Silva si mette in proprio e, dalla banda mancina, lascia partire un tiro secco che non dà scampo al portiere del Lecco per l’1-0. Al 16′ Boaventura ruba un buon pallone a centrocampo ma il rimpallo non è fortunato, la sfera schizza in avanti e questo dà il tempo a Pulcini di uscire in scivolata e spazzare, evitando così guai peggiori. Una manciata di secondi dopo, Politano conferma di essere in serata di grazia salvando con un intervento miracoloso sul tiro ravvicinato di Moratelli. Il portierone CDM sembra in controtempo ma riesce comunque ad allungare la gamba di richiamo e arpionare in qualche modo la sfera, salvando il vantaggio dei suoi. La CDM ribatte con lo slalom di Da Silva che si conclude con un mancino potente ma centrale. Pulcini è sulla traiettoria e, col corpo, riesce a respingere l’incursione del brasiliano. Un’altra occasione per il raddoppio CDM arriva a 30″ dalla sirena con Politano che si sgancia in avanti, serve dentro Ortisi ma la girata del Gallo non trova lo specchio della porta e finisce sul fondo. E’ l’ultima azione di un primo tempo combattuto ma certamente non spettacolare, che si chiude comunque con la CDM avanti per 1-0.

Nella ripresa la CDM parte bene con Da Silva che avrebbe subito l’opportunità per la doppietta personale involandosi tutto solo verso la porta avversaria ma al momento decisivo si fa ipnotizzare da Pulcini che esce bene e sbroglia una situazione molto complicata. Il Lecco si fa vedere al 7′ con la conclusione dalla distanza di Guina che si accentra e scaglia un mancino alta di poco sopra la traversa. Sull’angolo seguente i padroni di casa vanno vicini al pari con Pires che calcia da sottomisura ma centra in pieno il palo alla destra di Politano. La CDM risponde poco dopo, quando Ricci serve benissimo Ortisi, tutto solo davanti a Pulcini. Il capitano finta il tiro e mette a sedere il portiere di casa ma poi apre troppo col mancino e la palla sfila di poco sul fondo. Grande occasione non sfruttata dalla squadra di Hugo de Jesus. Al 10′ il Gallo ha un’altra opportunità sul contropiede innescato da Boaventura, pallone profondo per il capitano che deve però defilarsi a sinistra, permettendo così a Pulcini di intervenire in extremis in scivolata. Sul ribaltamento di fronte arriva il pareggio del Lecco, con Arengi che insacca da due passi e fa 1-1.

La CDM impiega qualche minuto a metabolizzare il goal subito. Al 14′ ci prova Ricci a scuotere i suoi, accentrandosi e lasciando partire un destro rasoterra che però non sorprende Pulcini, che si distende in tuffo e blocca la sfera. Ancora Ricci poco dopo con una girata ad altissimo tasso di difficoltà ma Pulcini non si distrae e mette in angolo. A 4′ dalla sirena il Lecco prova a giocarsi la carta del portiere di movimento trovando la conclusione prima con Mattaboni e poi con Hartingh ma in entrambi i casi Politano si destreggia al meglio. Al 18′ arriva la fiammata della CDM: Boaventura e Ortisi scambiano sulla banda di destra, pallone di ritorno per il capitano che lascia partire un sinistro chirurgico che s’insacca proprio sotto l’incrocio del palo lungo, dove Pulcini non può arrivare. E’ il goal che decide il match: una CDM incerottata ma cinica come non mai riesce ad espugnare il PalaTaurus, portando a casa tre punti d’oro che le permettono di risorgere e di riconquistare, almeno temporaneamente, il terzo posto in classifica scavalcando il Maccan Prata.

Il tabellino:

LECCO: Pulcini, De Donato, Hartingh, Di Tomaso, Guina, Moratelli, Rocha, Tortorella, Panzeri, Arengi, Mattaboni, Pires. All. Moratelli.

CDM FUTSAL: Ortisi, Schettino, Zatsuga, Avellano, Boaventura, Da Silva, Pagliarulo, Bevegni, Parodi, Zanello, Ricci, Politano. All. De Jesus.

ARBITRI: Calì di Caltanissetta e Tasca di Treviso – CRONO: Ciriolo di Novara.

RETI: 14.10 Da Silva, 31.43 Arengi, 38.42 Ortisi.

NOTE: Ammoniti Hartingh al 5.10, Schettino al 10.12, Ricci al 35.22.