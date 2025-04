“Semmo tutti zeneixi”, a Sampierdarena il primo gruppo di conversazione in genovese

Genova. Domenica mattina appuntamento alle ore 9 al Centro Civico Buranello di Sampierdarena per il primo gruppo di conversazione in lingua genovese Parlémmone in Zenéize.

L’evento, a ingresso libero, è organizzato nell’ambito dell’iniziativa diffusa Semmo tutti zeneixi nata dal Protocollo per la valorizzazione della lingua genovese, stipulato tra l’assessorato alle Tradizioni del Comune di Genova e la Consulta ligure.

L’assessora Paola Bordilli ricorda: “Abbiamo voluto fortemente questa iniziativa perché partecipando al gruppo di conversazione sarà possibile conversare, chiacchierare, leggere e confrontarsi rigorosamente nella nostra lengua. Una bella occasione per esercitarsi, ripassare e, perché no, affinare la propria conoscenza del genovese”.

L’appuntamento si ripeterà nelle settimane e nei mesi successivi secondo il calendario seguente:

– 12 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Biblioteca Berio

– 13 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Centro Civico Cornigliano

– 27 aprile, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – sede consiglio municipale Bassa Val Bisagno

– 3 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Biblioteca Berio

– 11 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Centro Civico Staglieno

– 17 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Centro Civico Buranello

– 24 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 12.45 – Casa di Quartiere 13D Certosa

– 31 maggio, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Biblioteca Berio

– 8 giugno, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 – Centro Civico Vallesturla

Grande attesa anche per “Parliamo da genovesi: il corso in lingua genovese aperto a tutti”.

Esauriti i posti per partecipare al primo corso in programma alla Biblioteca Berio, resta la possibilità di iscriversi gratuitamente agli altri tre corsi di base che si svolgeranno rispettivamente presso:

– Biblioteca Lercari, Sala Cambiaso: prima lezione mercoledì 9 aprile (link per info e iscrizioni https://shorturl.at/zWuNe)

– Biblioteca Benzi, Sala Carlo Dall’Orto: prima lezione lunedì 19 maggio (https://shorturl.at/RCIGm)

– Biblioteca Cervetto, prima lezione mercoledì 21 maggio (https://shorturl.at/hbJ76)

I gruppi di conversazione e i corsi di base di lingua genovese rientrano in Semmo tûtti zeneixi, un’iniziativa dell’assessorato alle Tradizioni cittadine diffusa che attraverso linguaggi diversificati quali quelli di musica, teatro, gioco e socialità, vedrà il coinvolgimento di circa 700 volontari.

