Viabilità, arriva un nuovo semaforo in via Brigata Liguria: “Sarà solo a chiamata pedonale”

Genova. Diversi semafori, per ora coperti da teli neri, sono comparsi in via Brigata Liguria, una delle arterie più nevralgiche del centro di Genova, all’altezza dell’incrocio con via Ippolito D’Aste dove si trova un attraversamento pedonale ritenuto tra i più pericolosi in città. È uno degli interventi per aumentare la sicurezza stradale finanziato con un milione di euro dal ministero dei Trasporti.

“Dobbiamo prima verificare alcuni aspetti coi tecnici – spiega l’assessore comunale alla Mobilità Sergio Gambino -. Comunque probabilmente sarà un semaforo pedonale che funzionerà solo a chiamata”.

In effetti i pali ai lati di via Brigata Liguria sono stati predisposti con un pulsante per la chiamata pedonale, ma i semafori sono stati installati anche sugli attraversamenti delle strade laterali, cioè via Ippolito D’Aste e la traversa che porta in piazza della Vittoria.

Di certo si tratta di un crocevia importante per la viabilità cittadina, perché in quel punto confluiscono due correnti di traffico opposte: quella che dal Levante e dalla Valbisagno sale verso piazza Dante attraverso la galleria Colombo e quella che, viceversa, scende dal centro e prosegue verso via Cadorna o Brignole. Allo stesso tempo, però, è piuttosto frequente il passaggio di pedoni che attraversano via Brigata Liguria. Il semaforo a chiamata dovrebbe ridurre i rischi ed evitare che i veicoli debbano fermarsi continuamente per dare precedenza alle persone (in realtà non tutti lo fanno).

Nella delibera approvata in giunta quasi due anni fa erano previsti altri nuovi semafori per regolare attraversamenti pedonali: tra questi, nelle vicinanze di via Brigata Liguria, quello in via Ippolito D’Aste all’incrocio con via Fiasella. Nell’elenco compaiono anche l’intersezione via Barabino-via Finocchiaro Aprile-via Cipro alla Foce, via Cavallotti presso il civico 23 a Boccadasse, lungobisagno Istria davanti all’Istituto italiano della saldatura, via Somma all’altezza di via Colle degli Ulivi a Nervi.

Tra i lavori di prossima esecuzione figurano invece quelli in zona San Fruttuoso: “Abbiamo in programma un lavoro molto più ampio in piazza Martinez per mettere in sicurezza tutti gli attraversamenti pericolosi davanti alle scuole”, spiega Gambino. In questo caso si interverrà non con semafori ma con isole protese e marciapiedi più larghi che consentono di rendere più visibili i pedoni che si accingono a percorrere le strisce.