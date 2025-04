Sciopero generale venerdì 11 aprile: dai trasporti alla sanità, tutte le info

Genova. Sciopero generale nazionale proclamato per venerdì 11 aprile, con ripercussioni su gran parte dei settori pubblici e privati, dalla scuola alla sanità passando per i trasporti. A proclamarlo è stato il sindacato intercategoriale Si Cobas, che ha anche organizzato una manifestazione nazionale sabato 12 aprile a Milano, mentre a Genova è previsto un corteo proprio per la giornata di venerdì.

Lo sciopero è stato organizzato per protestare contro i piani di riarmo, il taglio alle spese sociali, le guerre, e ancora contro licenziamenti, delocalizzazioni e cassa integrazione. SiCobas chiede anche un adeguamento salariale relativo all’aumento dell’inflazione e al calo del potere di acquisto, e un generale miglioramento delle condizioni lavorative.

Sciopero treni 11 aprile, tutte le info

Venerdì 11 aprile 2025 sarà sciopero dei treni per 24 ore, che è poi la durata dello sciopero generale. La protesta avrà inizio giovedì alle 21 e terminerà venerdì alle 20:59. In queste ore potranno verificarsi ritardi, cancellazioni e modifiche alla circolazione. Qui i treni garantiti in caso di sciopero.

Lo stesso giorno è indetto anche lo sciopero di Usb Lavoro privato del personale degli impianti e manutenzione infrastrutture, e degli addetti ai servizi ferroviari collegati con la circolazione dei treni, con inizio dalle 3 della notte dell’11 aprile e sino alle 2 della notte del 12 aprile.

In sciopero i comparti scuola, sanità, rifiuti

A Genova aderisce anche Amiu, che ha fatto sapere che “saranno garantite, secondo quanto previsto dalla normativa e dal codice di regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni di servizio indispensabili e che al termine dello sciopero le erogazioni dei servizi torneranno alla normale fruibilità”, e il personale di Asl 3.

“L’azienda assicurerà, negli ospedali e nelle strutture sanitarie territoriali di propria competenza, il rispetto delle norme di legge sulla garanzia dei servizi pubblici essenziali e delle emergenze – fa sapere l’azienda ospedaliera – per ridurre il più possibile eventuali disagi alla cittadinanza. In particolare verranno garantiti i servizi di emergenza e di pronto soccorso, potranno invece subire interruzioni e sospensioni le attività prenotate e programmate”.

Coinvolti, come detto, anche il comparto della scuola, dell’università e in generale dei servizi pubblici e privati.

Sciopero Amt nella notte tra sabato e domenica

Nella notte tra sabato 12 e domenica 13 aprile, invece, scatterà lo sciopero Amt indetto dall’organizzazione sindacale Or.Sa. Autoferro Tpl.

La protesta inizia alle 22.30 di sabato 12 aprile e termina alle 2.30 di domenica 13 aprile 2025. Il personale viaggiante si asterrà dal lavoro dalle ore 22.30 di sabato 12 aprile alle ore 02.30 di domenica 13 aprile.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.