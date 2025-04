Sciopero notturno Amt del sindacato Orsa: “Troppi bus ancora privi di videosorveglianza e pulsante di emergenza”

Genova. Uno sciopero Amt in orario atipico, dalle 22:30 alle 2:30 del mattino, quello proclamato dalla segreteria Orsa Tpl Genova per il 12 aprile. La motivazione è ben precisa: per sensibilizzare l’amministrazione sull’uso di autobus videosorvegliati e provvisti di pulsante di emergenza.

Attualmente le linee 13, 17, 617, 37, 34 e alcune collinari vengono ancora svolte con bus privi di questi strumenti che tutelano sia l’utenza, sia soprattutto il personale che, operando anche di notte quando l’isolamento è più accentuato, si trova esposto maggiormente a rischio aggressione.

Il caso emblematico, riporta la sigla sindacale in una nota, è accaduto il giorno 26 gennaio 2025, quando “una collega è stata molestata alle 02:37 presso la stazione di Brignole a bordo di una delle due notturne che Amt svolge quotidianamente. Il malintenzionato abbassandosi i pantaloni ha cercato di aprire la porta della collega, e solo la caparbietà e determinazione nel resistere e cercare aiuto nelle vicinanze ha fatto desistere il delinquente. Purtroppo però la vettura in questione era completamente sprovvista di videosorveglianza e pulsante di emergenza (9321) il che ha reso impossibile ogni tipo di identificazione del soggetto da parte delle forze dell’ordine”.

Per l’Orsa tutto questo è inaccettabile, ma lo sarebbe anche dal punto di vista umano per chiunque, tranne per chi in questo momento si gira dall’altro lato aspettando in silenzio, un silenzio che può diventare pericoloso.

Verrà fatto anche un presidio sulla fermata di Sant’agata per sensibilizzare cittadini, utenza, ma soprattutto chi ha il dovere di intervenire su questo tema.