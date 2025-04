Sciopero dei corrieri Amazon della filiera ultimo miglio: questa mattina presidio a Genova Campi

Genova. È in corso da questa mattina lo sciopero nazionale dei corrieri della filiera dell’ultimo miglio Amazon. Lo sciopero è stato proclamato da Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti per chiedere il rinnovo del contratto nazionale di secondo livello. In contemporanea allo sciopero a Genova è in corso un presidio davanti alla Station Amazon di Campi che si protrarrà fino al tardo pomeriggio.

Al centro della mobilitazione, la richiesta di maggiori tutele per la salute e la sicurezza dei lavoratori, compresa l’interruzione dei servizi in caso di allerta meteo rossa e la necessità di un miglioramento sostanziale delle condizioni contrattuali. “Serve un passo avanti concreto sulla qualità dell’occupazione – dichiarano le organizzazioni sindacali – attraverso percorsi condivisi di stabilizzazione del lavoro precario e un incremento significativo del valore della trasferta, con effetti reali sui salari. Inoltre, è urgente intervenire sull’orario di lavoro, riducendo i carichi: la flessibilità non può essere un danno per i lavoratori”.

La giornata di mobilitazione conferma “la determinazione nel rivendicare diritti e dignità, e l’importanza di aprire un confronto costruttivo con Amazon e le aziende appaltatrici per dare risposte concrete alle legittime istanze dei lavoratori”, si legge nella nota stampa congiunta di Filt Cgil – Fit Cisl – Uiltrasporti.