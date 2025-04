Corteo contro il riarmo e sciopero SiCobas, oggi disagi per viabilità e servizi Amt e Amiu

Genova. Venerdì complicato quello di oggi, 11 aprile, a Genova a causa di uno sciopero generale proclamato a livello nazionale dal sindacato di base SiCobas e di un corteo che si muoverà nel pomeriggio tra il porto di Genova e il centro città.

Lo sciopero indetto dal sindacato di base riguarda gran parte dei settori pubblici e privati: uffici pubblici, scuola, sanità, servizi e trasporti. I disagi più forti potrebbero comunque interessare il servizio di Amt Genova, che sarà garantito a singhiozzo a seconda dell’adesione, e quello della raccolta dei rifiuti. Amiu ha segnalato che potranno esserci problemi nell’operatività.

La protesta contro il riarmo (ma non solo)

Lo sciopero è stato organizzato per protestare contro i piani di riarmo, il taglio alle spese sociali, le guerre, e ancora contro licenziamenti, delocalizzazioni e cassa integrazione. SiCobas chiede anche un adeguamento salariale relativo all’aumento dell’inflazione e al calo del potere di acquisto, e un generale miglioramento delle condizioni lavorative.

Oggi a Genova è stato organizzato dal sindacato anche un corteo, che si preannuncia molto partecipato, e che partirà nel primo pomeriggio (concentramento alle 15) da varco Albertazzi (San Benigno) per poi spostarsi in direzione del centro. Inutile dire che i problemi per la circolazione sono sostanzialmente inevitabili.

Sciopero delle ferrovie e Fridays For Future

Sempre nella giornata di oggi anche gli studenti scenderanno in piazza – in tutte le principali città – per lo sciopero globale per il clima organizzato da Fridays for Future Italia. Si tratta di una mobilitazione internazionale per chiedere ai politici azioni concrete contro il cambiamento climatico che sta danneggiando l’intero pianeta.

Oggi, venerdì 11 aprile, è stato revocato lo sciopero nazionale dei treni ma resta una protesta con astensione dal servizio nelle regioni Piemonte e Valle d’Aosta, con possibile qualche ripercussione anche in Liguria sulle tratte di collegamento. Lo sciopero è iniziato alle 3 del mattino di oggi e andrà avanti fino alle 2 di sabato 12 aprile.

Sciopero serale di Orsa in Amt

All’orizzonte, poi, un altro sciopero è quello proclamato da Orsa Autoferro Genova, della durata di 4 ore, per il servizio Amt, nella fascia serale dalle 22.30 di sabato 12 aprile alle 02.30 di domenica 13 aprile. In ambito urbano il servizio sarà garantito per le persone portatrici di handicap.

In ambito provinciale, il servizio di trasporto sarà garantito nell’ambito dei servizi convenzionati dedicati alle persone portatrici di handicap; verranno altresì garantiti i servizi di noleggio e/o servizi aggiuntivi solo se prenotati prima della proclamazione dello sciopero stesso.