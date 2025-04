Scale condominiali pericolanti, evacuate quattro famiglie in via Rolla a Campi

Genova. Evacuate quattro famiglie in una palazzina di via Rolla, a Campi, al civico 17, a causa delle scale condominiali pericolanti.

I vigili del fuoco sono stati contattati questo pomeriggio dal personale sanitario che doveva portare una persona a fare la dialisi: hanno sentito traballare le scale, già puntellate da tempo, e si sono preoccupati, per fortuna, visto che i pompieri le hanno valutate come pericolose.

E così, per gli abitanti degli appartamenti, si profila una Pasqua fuori casa. Alcuni hanno trovato sistemazione dai parenti, altri in albergo. Gli interventi di messa in sicurezza verranno eseguiti probabilmente da martedì in poi.