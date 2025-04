Comunali, Sara Tassara lancia la sua corsa a Palazzo Tursi: “Le battaglie di Sestri e Cornigliano nel cuore della città”

Genova. Dal difesa del territorio e della comunità di Sestri Ponente e Cornigliano, alle battaglie per tutta la città, partendo sempre dalle persone e dai lori bisogni. Questo in sintesi l’impegno programmatico di Sara Tassara, consigliera uscente per la lista RossoVerde del Municipio VI Medio Ponente oggi candidata per il Consiglio comunale nella lista civica Silvia Salis Sindaca.

“Fare politica per me significa stare in mezzo alle persone in ascolto – spiega Tassara – i problemi dei cittadini vanno capiti e vissuti, stando nei territori, nelle piazze e nelle strade e non dietro alle scrivanie e negli uffici“. Un’idea di politica che si è tradotta nel suo percorso municipale, iniziato nel 2017 e poi riconfermato nel 2022, prima con Linea Condivisa, poi nella lista RossoVerde: “Una scelta che mi ha permesso di rimanere slegata dalle logiche di partito con maggiore libertà d’azione”.

Oggi la candidatura per arrivare a portare il suo contributo in Sala rossa, presentata ieri, presso i locali dell’ex Manifattura Tabacchi: “In questi anni tante sono state le battaglie che ho portato avanti, sempre partendo dai territori. Dalla sicurezza alla scuola, nucleo fondamentale per il benessere delle comunità. Mi sono sempre spesa per quanto concerne la sicurezza scolastica, come ad esempio tutto quello che concerne la manutenzione, dai bagni della Dante rimasti anche recentemente senz’acqua alla situazione incresciosa presso la Gramsci, senza mai ottenere dei feedback positivi dall’attuale maggioranza in Municipio. E poi, ancora oggi, stiamo vivendo nelle scuole una grave emergenza rispetto alla disponibilità dei posti e in diverse occasioni abbiamo osservato ledere il diritto allo studio dei ragazzi e delle ragazze”.

In ultimo, la recente battaglia per difendere salute e diritti degli abitanti di Sestri Ponente, alle prese con una convivenza sempre più difficile con il cantiere del ribaltamento a mare: “Il Comune di Genova non si è dimostrato all’altezza della tutela dei suoi cittadini – spiega Tassara – mentre a Tursi facevano finta di non vedere i problemi delle persone alle prese con vibrazioni, rumori e danni, a Sestri abbiamo organizzato le prime assemblee, ascoltando le paure delle persone. Incontrare e ascoltare sono due cose impegnative ma fondamentali per arrivare alla concretezza e alla sensibilità che un amministratore dovrebbe avere tra i primi obiettivi. Dopo gli incontri, la mobilitazione e oggi la possibilità di discutere di un Pris che potrebbe davvero rappresentare un ristoro per i cittadini. Un ristoro a cui doveva pensare il Comune, ma che non ha fatto. Ci hanno pensato i sestresi”.

All’incontro hanno partecipato una sessantina di sostenitori, tra cui Rinaldo Queriolo dell’Osservatorio Astronomico di Genova, Veronica Righetti, del Teatro Akropolis, Andrea Piccardo di associazione AMA, commerciante della maddalena e attivista sul centro storico e sui temi della mafia, Elisa Somaglia consigliera uscente del Partito Democratico “e compagna di battaglia”, Cristina Colla, fra le cittadine più attive per i danni dovuti al ribaltamento a mare e oggi candidata in Municipio con la Lista Salis.

“Ho avuto la spinta a pensare di candidarmi in comune perché ritengo che tutte queste problematiche, dai patti per la sicurezza alla gestione della polizia, alla manutenzione delle scuole e alla situazione Fincantieri, debbano essere affrontate nelle sedi competenti – commenta – La mia volontà, quindi, è quella di mantenere la linea che ho costruito in questi anni, portando i problemi di Sestri Ponente e Cornigliano a livello comunale, proseguendo quindi tutte queste battaglie di cui mi sono occupata e di cui me ne sto occupando ancora adesso. Non ho certamente la presunzione di fare una campagna elettorale dove mi occuperò di tutto, ci tengo a chiarirlo”.

La presentazione si è conclusa con il regalo di alcuni gadget evocativi: “Ho voluto regalare un libro, come simbolo della cultura che questa città ha azzerato in questi anni, confusa troppo spesso con l’intrattenimento di bassa lega a cui siamo abituati dal centrodestra – spiega Sara Tassara – Nel libro, un segnalibro/santino con l’idea di “non perdere il segno” delle cose fatte e di propormi come riferimento per i cittadini con questo obiettivo – Ho quindi lanciato una campagna social invitando le persone non solo a portarsi la borsina sempre in giro, ma a farsi ogni tanto una foto, a pubblicarla sui social taggandomi con l’hastag #lecosecheabbiamoincomune che lo slogan della mia campagna elettorale”.