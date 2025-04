Santa Margherita, una aiuola di iris a memoria di Paola Mostosi e delle vittime di femminicidio

Santa Margherita Ligure. Inaugurazione toccante e partecipata quella di stamane a Villa Durazzo, dove è stata svelata, alla presenza di Cristina Mostosi, la targa a corredo della nuova aiuola di Iris in memoria della sorella Paola e di tutte le altre donne vittime di violenza.

I tragici fatti che hanno riempito in questi giorni le cronache sottolineano l’importanza di iniziative che devono suscitare in ognuno, secondo il proprio ruolo, il desiderio di impegnarsi per estirpare una violenza devastante: per le donne, per le loro famiglie e anche per le comunità che assistono impotenti a questa carneficina.

L’iniziativa è frutto della collaborazione fra il Comune di Santa Margherita e l’associazione “Le iris di Trebecco”, nata dalla tragedia che ha colpito nel 2002 Cristina Mostosi e la sua famiglia: il femminicidio della sorella Paola.