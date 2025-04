Santa Margherita Ligure, la I-Zona FIV a IlMare Festival

Santa Margherita Ligure. Dal 9 all’11 maggio 2025, Santa Margherita Ligure diventerà la capitale nazionale di un evento unico dedicato al mare e alle sue infinite connessioni.

Nasce IlMare Festival, un progetto ideato dal Comune di Santa Margherita Ligure in collaborazione con Frame Srl e diretto da Rosangela Bonsignorio e Danco Singer, con il fondamentale coordinamento scientifico di Mario Tozzi, stimato geologo e divulgatore scientifico.

Il Festival si propone come un’importante piattaforma culturale e scientifica per ripensare e valorizzare il mare come ecosistema vitale, motore economico, spazio di ricerca e luogo di memoria culturale. La programmazione abbraccia temi cruciali per il presente e il futuro, come sostenibilità, cambiamento climatico, geopolitica e innovazione tecnologica, senza dimenticare le “lezioni olimpiche” e la cultura legata al mondo sportivo.

Un appuntamento ricco di eventi per tutti! Nel corso dei tre giorni, i visitatori potranno partecipare a conferenze scientifiche tenute da autorevoli esperti come il Ministro Nello Musumeci e il climatologo Carlo Buontempo, con interventi dedicati ai cambiamenti climatici e alle sfide della Blue Economy, a eventi culturali e sportivi, come lo speciale panel su “Meteorologia marina” con la partecipazione di Achille Tonani (Presidente LNI Santa Margherita Ligure), Alessandro Pezzoli (Presidente I° Zona FIV), e altri protagonisti di primo piano, a spettacoli e mostre, inclusa la scenografica lectio inaugurale “Pianeta Mare” di Mario Tozzi e una performance teatrale ispirata a “Moby Dick”.

Gli eventi si terranno nelle più suggestive location della città, come Villa Durazzo, il Cinema Centrale e Spazio Aperto, mentre le attività collaterali coinvolgeranno punti simbolici della tradizione marinara locale.

L’obiettivo centrale de IlMare Festival è sensibilizzare il pubblico e le istituzioni alla necessità di accelerare la transizione ecologica e la salvaguardia delle risorse marine. Alessandro Pezzoli, relatore al Festival e Presidente della I° Zona FIV, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per la formazione delle nuove generazioni dichiarando: “Il legame tra mare, territorio e lavoro è oggi più che mai centrale nella formazione dei nostri giovani atleti e cittadini”.

Gli eventi gratuiti e aperti al pubblico renderanno IlMare Festival un’occasione preziosa per approfondire temi di alta rilevanza e favorire il dialogo tra esperti, appassionati e curiosi di tutte le età.

IlMare Festival gode, nella sua organizzazione, della collaborazione della Lega Navale Italiana sezione Santa Margherita Ligure, grazie all’impegno diretto del suo Presidente Achille Tonani, e di prestigiosi enti scientifici, culturali e accademici come l’Università di Genova e il Museo del Mare di Santa Margherita Ligure.

